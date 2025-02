Gigi Becali a dezvăluit cum s-a transformat din „Master of destabilization” în „Master of peace”. Apoi s-a dezlănțuit: „De vineri mă apuc de păcate! Vine taifunul!”

FCSB, campioana României, trece printr-o perioadă fantastică. Roș-albaștrii sunt la un pas de calificarea în optimile de finală ale Europa League, după victoria de la Salonic, iar în Superliga României au urcat pe primul loc. Gigi Becali a anunțat că, până la returul cu PAOK, va fi reținut în declarații, însă apoi va face spectacol.

Gigi Becali, lovitură după lovitură

. Pentru asta, însă, e nevoie ca roș-albaștrii să facă o figură frumoasă și în returul cu PAOK, de pe Arena Națională.

„Vineri vine taifunul. Să dea Domnul!”

Deși lucrurile decurg excelent pentru FCSB, Gigi Becali rămâne calculat în declarații. Patronul echipei nu vrea să mai intre în conflicte așa cum o făcea în urmă cu câțiva ani. Totuși, el anunță că, dacă echipa sa va reuși un rezultat mare joi seară, am putea avea parte de un nou episod spectaculos cu el în prim-plan. El a dat de înțeles că nu mai vrea să vorbească de

„Eu știam (n.r. de povestea cu Generalul Zisu). Eu nu mai vreau să vorbesc, că m-am spovedit ieri. Eu am spus că atunci când ai dorință de dreptate înseamnă că nu ai iertat. Când tu mă ierți pe mine, mai vrei să mi se facă dreptate? Dacă eu nu l-am iertat, înseamnă că am avut dorință de dreptate.

Dorința de dreptate e dușmanul omului. Când vrei să se facă dreptate, înseamnă că nu ai iertat. Eu știam. Chiar nu vreau să vorbesc mai multe. Chiar nu vreau. Eu vreau doar să câștig joi cu PAOK. Nu mă mai interesează Zisu. Dacă mă interesa Zisu, nu mă mai interesa Dumnezeu.

Dacă Dumnezeu îmi dă mie semne… nu mai fi ‘Master of Destabilization’, că nimic nu câștigi. Fii ‘Master of the Peace’. Fac pace. Sunt meșterul păcii. Îl las pe Domnul Hristos să facă El bine în locul meu.

Pe Dan Petrescu îl știm. Nu mai trebuie analizat. Alții zic că nu mai e același Dan Petrescu. Nu știm acum. Nu mă bag. Dacă zic că e bine, înseamnă că îi fac rău lui. Dacă nu… Nu mă mai bag. Nu e problema mea.

Stau în banca mea. Până joi. După joi mă apuc iar de păcate. Până joi stau liniștit în banca mea, dar după… începem iar războaiele. De vineri. Vineri vine taifunul. Să dea Domnul!”, a explicat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

În faza principală a Europa League, roș-albaștrii s-au impus cu 1-0, deși au jucat în inferioritate numerică minute bune, iar săptămâna trecută, bucureștenii au câștigat cu 2-1.

Gigi Becali SOCHEAZA in cazul GENERALULUI ZISU: „Stiam de toate astea, nu sunt surprins!”