Gigi Becali a dezvăluit cum va arăta echipa FCSB cu Corvinul în Supercupa României! Ce fotbaliști vor fi în primul „11”: „Ștefănescu joacă 100%”

„Roș-albaștrii” s-au întors din stagiul de pregătire din Olanda și se pregătesc să câștige Supercupa României în fața celor de la Corvinul Hunedoara. Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK cum va arăta FCSB în primul meci oficial al sezonului.

în primul meci oficial al sezonului din România. Elias Charalambous și Mihai Pintili ar putea câștiga al doilea trofeu pe banca „roș-albaștrilor” împotriva trupei lui Florin Maxim.

Gigi Becali a anunțat și cum va arăta echipa „roș-albaștrilor” în FCSB – Corvinul Hunedoara. Latifundiarul din Pipera are de gând să îl trimită în teren pe Marius Ștefanescu, transferat în vară de la Sepsi OSK.

Nici Alex Băluță, Darius Olaru, Adrian Șut și Mihai Lixandru nu ar urma să lipsească din lotul „roș-albaștrilor”. Gigi Becali a anunțat că David Miculescu va fi titular în ofensivă, nu Alex Musi, chiar dacă această decizie ar încălca regula U21.

„O să îl vedeți pe Ștefănescu, care va juca cu orice regulă și orice neregulă. O să îl vedeți pe Băluță, Olaru, Șut, Lixandru și atacant pe David Miculescu. Ce facem, o să îl băgam pe Musi în poartă dacă așa vrea Burleanu”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali a anunțat că . Patronul „roș-albaștrilor” refuză să folosească un jucător U21 în Supercupa României, decizie fără precedent în România.

„Eu în Supercupă nu joc cu U21, îi bag pe cei mai buni pe care îi am. Nu mă obligi pe mine să joc cu U21. Am vorbit cu Bodescu (n.r. – secretar general adjunct de la FRF), a zis că am dreptate, că nu trebuie să ne oblige.

Văd că n-au dat niciun fel de semnal. Acum nu am ce să fac. Nu mai joc cu U21, eu am vorbit și cu Șucu, a zis că e de acord. M-am întâlnit cu Șucu, Varga, Rotaru și am stabilit să nu mai jucăm cu U21. Așa am stabilit și eu fac asta.

Nu e lege, e ceva dat de Stalin, care are puterea. A furat Stalin puterea și a făcut ce a vrut. Așa au făcut și ei, la Comitetul Executiv votează lumea ce vor ei. Nu mai merge așa, cu tiranie. Să pierdem cu 3-0, asta vreau”, spunea Gigi Becali.

