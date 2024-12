, iar finanțatorul FCSB-ului a dezvăluit momentul pe care l-a trăit în timpul Sfintei Liturghii.

Gigi Becali a dezvăluit de ce a plâns zilele trecute în biserică: “Așa e când Îți atinge ochii. Mi se întâmplă zilnic”

, care a dezvăluit că merge la biserică în fiecare dumincă. Totodată, acesta construiește astfel de lăcașuri sfinte pentru enoriași. Zilele trecute, Gigi a fost surprins plângând în timpul Sfintei Liturghii, iar Horia Ivanovici l-a întrebat pe finanțatorul campioanei României care este motivul.

Latifundiarul a mărturisit cauza emoțiilor sale și a explicat pe scurt care este motivul. Gigi Becali a mai dezvăluit și faptul că i se întâmplă acest lucru în fiecare zi.

“Când plângi este o trăire, o bucurie a sufletului. E o trăire care nu poate să fie descrisă și acea bucurie înseamnă că Îți atinge Hristos ochii tăi.

Sfinții părinți o traducă că El vrea să vezi cu ochii minții atunci. Nu e bucuria mea, e a lui Hristos, e darul Lui pentru mine. Să văd cu ochii minții.

Ce se întâmplă nu am cum să îți spun pentru că nu vei înțelege. Asta se întâmplă în fiecare zi”, a mărturisit Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Patornul FCSB-ului a plâns la Sfânta Liturghie!

Patronul FCSB-ului a oferit imagini emoţionante la Sfânta Liturghie de duminică. Gigi Becali a izbucnit în lacrimi în momentul în care se afla în faţa icoanelor. Slujba a fost transmisă de Trinitas TV, iar în cadre a apărut şi omul de afaceri.

Gigi Becali a declarat în repetate rânduri că singura muzică pe care o ascultă este cea religioasă, iar hainele pe care le poartă sunt cu tematica ortodoxă. La Sfânta Liturghie de duminică a fost prezent şi Adrian Iencsi, fostul fotbalist al Rapidului.

Becali construieşte una dintre cele mai mari biserici din ţară: “Am făgăduit în 2008, când am jucat cu Galatasaray”

Gigi Becali construieşte . El a promis în anul 2008 că dacă echipa sa va elimina Galatasaray şi se va califica în grupele Champions League, va construi o biserică:

“Eu am greşit ceva. Am făgăduit în 2008, când am jucat cu Galatasaray. Am făgăduit biserica de la Pipera. De-abia acum i-am băgat turlele.

Când am jucat cu Galatasaray spuneam ‘Doamne, dacă îmi vei da acum să scot pe Galatasaray’, că au dat 17 milioane pe un jucător, am spus că o să fac o biserică pe colţ acolo”, FANATIK SUPERLIGA.

