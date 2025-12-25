Gigi Becali a dezvăluit de ce nu mai merge la Muntele Athos: ”Nici în provincie nu mă mai duc”. Cele 4 biserici unde se roagă!

ADVERTISEMENT

Este știut faptul că Gigi Becali este un om credincios, dar acesta a luat decizia de a numai merge decât la câteva biserici din București. Omul de afaceri a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că a renunțat chiar și la celebrele sale pelerinaje la Muntele Athos.

Gigi Becali a renunțat la Muntele Athos și mai merge doar la 4 biserici

Patronul campioanei FCSB a mărturisit că a hotărât să rămână fidel celor 4 biserici în care se simte cel mai bine, în care are trăiri intense și de care este legat prin amintiri din întreaga sa viață începută în credință.

” . Mie mi-a intrat în deprindere Patriarhia, Cernica, Darvari și Plumbuita, la astea mai merg. Mă simt atât de bine în bisericile din București că nici în provincie nu mă duc. Horia, sunt niște trăiri pe care tu nu le știi și care nu le știu mulți. Eu dau Slavă Domnului că mi-a dat mie Dar. Dacă plec în provincie, nu le mai trăiesc.

M-am obișnuit în anumite locuri. Când mă duc la Darvari, îmi aduc aminte din tinerețile mele, acolo am început. Eu nu mă refer la tinerețe ca vârstă, ci la tinerețea mea duhovnicească, pentru că începuturile mele au fost la Mănăstirea Darvari. Acolo am început eu să merg zi de zi, zi de zi.

Acum merg o dată la 2-3 săptămâni, dar în momentul în care intru acolo mă bufnește plânsul pentru că îmi aduc aminte de începuturile mele. Acolo sunt amintirile mele frumoase de la începuturi”, a declarat Becali, la .

Unde este cel mai sfânt loc de pe pământ pentru Gigi Becali

În afara celor 4 biserici pe care le-a enumerat și în care are cele mai intense trăiri, omul de afaceri a dezvăluit că va mai merge o dată la Mormântul Sfânt de la Ierusalim pentru a vedea dacă simte ceva.

”Pe urmă m-am mutat la Plumbuita. Când intru în Plumbuita, îmi aduc aminte de locurile mele unde stăteam și mă rugam. Și iar mă bufnește plânsul că îmi aduc aminte de adolescența mea.

Și pe urmă m-am mutat la Cernica. Îmi aduc aminte de bărbăția mea, acolo am crescut. Și după aia, când ajung la Patriarhie, încep să se simtă înțelepciunea și bătrânețile mele. La Patriarhia Română este pentru mine cel mai sfânt loc de pe fața pământului.

E posibil să mai fie la Mormântul Sfânt, o să mă mai duc. Când am fost n-am simțit așa, nu știam. Dar ce simt la Patriarhie, nu am simțit nicăieri pe fața pământului unde am fost”, a spus Gigi Becali.

De ce nu mai merge Becali în Occident

El a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA de ce nu a mers cu echipa în Elveția pentru meciul cu FC Basel din Europa League și a povestit ce a simțit în momentul în care a ajuns, cu ceva ani în urmă, la Milano.

”Nu m-am dus în Elveția (n.r. – la meciul cu FC Basel). Dacă mă duc în Occident, stau mă uit la oameni care sunt bine îmbrăcați și care sunt bogați și îmi vine să plâng de mila lor. Mă gândesc: ‘Doamne, dar ăștia săracii nu știu dreapta credință. Ce o să fie cu ei?’.

Și îmi e milă de ei că sunt ca floarea în vânt și ca praful în fața vântului. Oameni fără credință care nu știu ce e Hristos, ce e Dumnezeu și care trăiesc pe pământ și mor fără să știe toate astea. Și de milă nu mă duc în Occident.

Odată când am fost la Milano, că s-a dus fata mea acolo la facultate, m-am dus pe cea mai scumpă stradă și erau artiști, mă uitam la ei, m-am concentrat și m-a bufnit plânsul: ‘Doamne, dar cu ăștia ce va fi că ei nu știu dreapta credință. Ce o să faci cu ei?’.

Și mi-a fost milă: ‘Doamne, dar învață-i că ei nu știu săracii’. Miroseau femeile a parfumuri luxoase și mă uitam la ele și ziceam: ‘Vai, săraca de tine, dar nici nu știi dreapta credință’”, a afirmat Gigi Becali.

Motivul pentru care Gigi Becali este recunoscător

În finalul discuției, patronul FCSB a ținut să-i mulțumească în felul său lui Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, pentru că îl lasă să vorbească despre credință și îl ascultă cu atenție în astfel de momente.

”De ce vorbesc eu cu tine, că nu prea mai vorbesc cu toți? Pentru că tu mă lași să fac mărturisire și îți place, mă asculți, iar prin tine eu fac lucrare. Ca atare, și tu vei avea de câștigat făcând lucrare prin tine.

Tu vei zice așa la Judecată: ‘Da, dar și eu îl lăsam pe Gigi când îl sunam și vorbeam, iar de la fotbal și Louis Munteanu săream la Hristos’. Și atunci ți se va spune: ‘Bine, hai treci și la vama asta’. Vezi, Șumudică a amuțit. I-a intrat în inimă ce am spus acum. E un om foarte sentimental”, a precizat Gigi Becali.