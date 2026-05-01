Gigi Becali a dezvăluit de ce nu s-a întors Elias Charalambous la FCSB: ”Făceam perfuzii, eram cu niște călugări, de asta nu am putut să-l primesc”

Oficialii FCSB au încercat să-l readucă pe Elias Charalambous pe banca tehnică la scurt timp după plecarea lui Mirel Rădoi. Cipriotul nu a fost însă convins să se întoarcă, iar Gigi Becali (67 de ani) a explicat care a fost adevăratul motiv.

Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre revenirea lui Elias Charalambous la FCSB

Imediat după ce FCSB a pierdut meciul cu Csikszereda, scor 0-1, în , patronul Gigi Becali a mărturisit că nu a mai putut ajunge să se vadă cu Elias Charalambous pentru a-l ruga să vină antrenor în acest final de sezon și probabil din această cauză cipriotul a refuzat să se întoarcă.

”Îi voi da un telefon cu 3-4 zile înainte de a începe barajul. Nu punem barajul cu Botoșani că le dăm 200-0 sau cu Csikszereda că le dăm 300-0. Să vedem barajul ăla cu Dinamo sau cu Rapid. O să-l sun eu și o să-l rog să vină un meci pe bancă și apoi să plece. Sau două meciuri și la primul baraj. Normal că să continuă, dar poate că nu vrea. Am nevoie să stea pe bancă două meciuri.

(n.r. – V-a mirat că a refuzat?) Nu, pentru că și el e orgolios. Faptul că nu am vorbit eu cu el, nu am insistat. L-a invitat Teia Sponte și eu eram cu niște călugări, făceam niște perfuzii. Bine nu eu le făceam, erau niște doctori că aveau probleme călugării. Nu am putut să mă duc și probabil s-a supărat. Dar acum nu am nevoie, când o să am nevoie o să-l sun eu”, a declarat Becali, la .

Charalambous nu a apucat să se vadă cu Becali

Elias Charalambous a fost contactat inițial de Mihai Stoica, iar oficialul campioanei României a încercat să-l convingă să revină. Însă, să se întoarcă atât de repede pe banca ”roș-albaștrilor”.

În ciuda răspunsului negativ primit de la antrenorul plecat de la FCSB în luna martie, Gigi Becali nu a renunțat la ideea de a-l aduce înapoi. Patronul campioanei României urma să aibă o întâlnire cu el, dar , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Gigi Becali, deranjat de refuzul antrenorului cipriot

Deși este în continuare optimist că-l va convinge să se întoarcă la FCSB, Gigi Becali că Elias Charalambous a refuzat în prima fază să vină să-l ajute într-un moment dificil.

”Vom respecta regulamentele. Înainte să se împlinească cele 30 de zile va fi un antrenor. Nu îl știu pentru că nu m-a interesat așa de mult. Mă gândesc cine va fi norocosul să califice echipa în Conference. Va veni cu 4-5 zile înainte de baraj. Dacă o califică, poate să vină Mourinho, că rămâne acolo.

Charalambous a spus că vrea din vară. Eu l-am lăsat în pace, nu am vorbit nimic cu el. După meciul pe care îl vom avea cu Hermannstadt o să îl sun pe el. O să îi spun: ‘Am nevoie de tine. Vii două meciuri să mă ajuți’. Facem contract pe două meciuri. Dacă zice că nu vine să mă ajute, să fie sănătos.

Dacă nu vii să mă ajuți, înseamnă că nu am fost așa mari prieteni. Dacă nu va veni Charalambous, mă va supăra. Când a venit la mine, a venit pe 5.000 de euro pe lună. A câștigat peste 1.000.000 de euro în trei ani cât a stat. Și-a făcut și cartea de vizită.

Și când te chem două meciuri, tu nu vii? Eu aștept să îmi spună mie. I-am lăsat pe Meme, pe Teia. Aștept să îl sun eu. Mihai a găsit. Poate nu vrea Charalambous și îl luăm pe el, pe italian. Nu îl știu, Meme are mai mulți: spaniol, italian.

Mi-au dat mie de la impresari, care e antrenor străin. Că îl cheamă cutare, cutare. Mi-au dat mesaje, corespunde cerințelor, FCSB e FCSB, dar că nu trebuie să se mai spună echipa înainte și să nu mai spun eu. Ce, mă doare gura?”, a spus Becali.