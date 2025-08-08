Gigi Becali a dezvăluit de ce nu se uită la meciurile Universității Craiova din cauza lui Mirel Rădoi: “Ca să nu fiu ordinar!”

Gigi Becali răsuflă uşurat după ce . Patronul roş-albaştrilor speră ca momentul de criză al echipei să fi trecut şi FCSB să aibă un parcurs european cât mai lung.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a dezvăluit de ce nu se uită la meciurile Universității Craiova din cauza lui Mirel Rădoi

În ceea ce priveşte meciurile rivalelor din Europa, CFR Cluj și Universitatea Craiova, Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că nu a urmărit meciurile celorlalte echipe, că ar fi ținut cu adversarele:

„Ştiţi de ce nu m-a interesat? Eram obosit, m-am întins şi am zis că nu mă interesează să mă uit la CFR Cluj, să facă ce vor. Pe urmă, eu la Craiova nu mă uit. Sunt împotriva lor.

ADVERTISEMENT

Să fii împotriva finului? Nu pot… Eu dacă mă uit vreau să mănânce bătaie. Şi apoi îmi spune Domnul: «Vrei să mănânce bătaie finul tău?». Aaaa, când jucăm noi, da. În campionatul intern.

„De ce să fii jigodie? Ca să nu fiu eu ordinar, nu mă mai uit”

Dar cum să fii împotriva finului când joacă în Europa? De ce să fii jigodie? Ca să nu fiu eu ordinar, nu mă mai uit. Nu pot să stăpânesc. Vreau să mă uit şi să ţin cu el, dar nu pot. Aşa că nu mă mai uit.

ADVERTISEMENT

Am văzut după aia scorul. E mâna lui (n.r. a lui Mirel Rădoi). El a făcut. Nici la campionat nu m-am uitat. Aseară m-a felicitat Gino, care a zis că rezolvă problema cu Edjouma. A zis aseară, dar astăzi…”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova este aproape de calificarea în play-off-ul Conference League. , în manşa tur.

ADVERTISEMENT