Gigi Becali a dezvăluit de ce nu se uită la meciurile Universității Craiova din cauza lui Mirel Rădoi: “Ca să nu fiu ordinar!”

Gigi Becali a dezvăluit că nu se uită la meciurile Universităţii Craiova pentru că îşi doreşte mereu să piardă rivala. Iar acest lucru nu este moral faţă de finul Mirel Rădoi.
Marian Popovici
08.08.2025 | 13:36
Gigi Becali răsuflă uşurat după ce FCSB a întors scorul cu Drita şi s-a impus cu 3-2. Patronul roş-albaştrilor speră ca momentul de criză al echipei să fi trecut şi FCSB să aibă un parcurs european cât mai lung.

În ceea ce priveşte meciurile rivalelor din Europa, CFR Cluj și Universitatea Craiova, Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că nu a urmărit meciurile celorlalte echipe, că ar fi ținut cu adversarele:

Ştiţi de ce nu m-a interesat? Eram obosit, m-am întins şi am zis că nu mă interesează să mă uit la CFR Cluj, să facă ce vor. Pe urmă, eu la Craiova nu mă uit. Sunt împotriva lor. 

Să fii împotriva finului? Nu pot… Eu dacă mă uit vreau să mănânce bătaie. Şi apoi îmi spune Domnul: «Vrei să mănânce bătaie finul tău?». Aaaa, când jucăm noi, da. În campionatul intern. 

„De ce să fii jigodie? Ca să nu fiu eu ordinar, nu mă mai uit”

Dar cum să fii împotriva finului când joacă în Europa? De ce să fii jigodie? Ca să nu fiu eu ordinar, nu mă mai uit. Nu pot să stăpânesc. Vreau să mă uit şi să ţin cu el, dar nu pot. Aşa că nu mă mai uit.

Am văzut după aia scorul. E mâna lui (n.r. a lui Mirel Rădoi). El a făcut. Nici la campionat nu m-am uitat. Aseară m-a felicitat Gino, care a zis că rezolvă problema cu Edjouma. A zis aseară, dar astăzi…”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova este aproape de calificarea în play-off-ul Conference League. Oltenii au câştigat cu 3-0 în faţa celor de la Spartak Trnava, în manşa tur.

