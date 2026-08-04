Gigi Becali a dezvăluit de unde are Bîrligea cele două oferte și ce sumă cere: „Joacă, bă, măcar pentru iubita ta!”. Exclusiv

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Daniel Bîrligea are un început slab de sezon, cu un gol marcat în cele cinci meciuri din acest sezon, chiar în prima etapă cu FC Argeş, scor 2-0. Atacantul FCSB ar putea pleca în această vară de la echipă.

Gigi Becali, despre forma slabă a lui Bîrligea: „Nu e rău că e îndrăgostit, dar măcar joacă pentru iubita ta”

, Gigi Becali a spus la FANATIK SUPERLIGA că Bîrligea nu mai e atacantul bătăios din sezoanele precedente. Şi chiar dacă e îndrăgostit, ar trebui să joac şi pentru iubita sa:

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„Bîrligea… Ia să vedeţi la primul gol cine e vinovat. Cisotti primeşte pasa şi din prima el deviază unde trebuia să fie Bîrligea. Dar de ce să mai alerge? El era pe muncă, pe forţă. Nu înţeleg care e treaba.

Cu tot respectul pentru Farul, nu vreau să supăr pe nimeni. Râdeam înainte de meci când vedeam echipa lor. Am şi eu pretenţia să spulber Farul acasă la salariile pe care le dau. N-am vrut să spun că e cea mai slabă echipă a Farului, dar nu vreau să se supere Gică.

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Nu ştiu ce se întâmplă cu Bîrligea. Nu e rău că e îndrăgostit, dar măcar joacă pentru iubita ta. Nu pot să îmi dau seama. Fotbalul, dacă nu eşti Messi, Neymar, Lamine Yamal, Mbappe, este muncă. Dacă nu eşti ei, tu trebuie să munceşti”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Daniel Bîrligea, ofertat din Italia şi Turcia: „Gata! L-am lăsat la cinci milioane de euro. Dacă îl vor, îl dau”

Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că e gata să îl dea pe Daniel Bîrligea. FCSB are două oferte, de la echipe din prima ligă din Italia şi Turcia, care sunt dispuse să dea 5 milioane de euro. Gigi Becali e gata să accepte oferta şi spune cât plăteşte pe Lukic:

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„Bîrligea văd că nu mai vrea. Întrebaţi-l pe el. Am două oferte pentru el. Dar mai vor oamenii acum? Am una din Italia şi una din Turcia. Echipe de primă ligă. Ei dau cinci milioane, eu am cerut şase.

Nu ştiu dacă au fost sau nu la meci. Dacă dau atâţia bani, cred că te uiţi la meci. Gata! L-am lăsat la cinci milioane de euro. Dacă îl vor, îl dau cu cinci. Pe Lukic aş da 1,5 milioane de euro. Exclus să plătesc 3 milioane. Mai mult de 1,5 nu dau. Salariu pot să îi dau 30.000 de euro pe lună”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA.