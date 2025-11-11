Gigi Becali a dezvăluit discuția Bîrligea – Tănase după scenele de la Sibiu: ”Gata, la revedere, s-a terminat!”

ADVERTISEMENT

Florin Tănase i-a reproșat pe teren coechipierului său faptul că a protestat la arbitru și a văzut cartonașul roșu, iar Daniel Bîrligea i-a răspuns pe un ton răstit. Gigi Becali a mărturisit că cei doi au purtat o discuție bărbătească după după joc.

Gigi Becali, hotărâre nou la FCSB după eliminarea lui Bîrligea

Patronul campioanei României a reafirmat faptul că Daniel Bîrligea va primi o amendă usturătoare și a anunțat că jucătorii de la FCSB vor fi aspru penalizați pentru orice cartonaș galben încasat pentru proteste.

”Amenda lui Bîrligea e dată, hârtiile sunt scrise, când vin de acolo (n.r. – de la națională), se va face adunare, fiecare jucător va lua la cunoștință, va fi filmat ca să nu se ducă la comisii. Fiecare cartonaș galben care se ia din cauza la proteste, 10.000 de euro amendă.

Nu Regulament de Ordine Interioară, . Gata, la revedere, s-a terminat! Nu am nevoie să semneze, că nu fac regulament. Dau hotărâre. Hotărâre de Guvern, Ordonanță de Urgență dau”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la .

Ce au discutat Bîrligea și Tănase după remiza cu Hermannstadt

Gigi Becali a dezvăluit faptul că după gestul impardonabil care i-a adus eliminarea în partida din deplasare cu Hermannstadt, Daniel Bîrligea a purtat o discuție cu Florin Tănase și i-a promis acestuia că nu va mai repeta greșeala.

”A lui Bîrligea e dată deja. El ce a făcut este ceva care nu s-a întâmplat pe tot Mapamondul. Ridici tu mâna la arbitru, îi dai tu cartonaș lui? Dacă îi lăsăm așa, să se ia la bătaie jucătorii cu arbitrul, bă! Am vorbit și cu Tănase.

Nu am vorbit cu Bîrligea eu. Am înțeles că a vorbit el cu Tănase, mi-a spus Tănase, e discuție la noi. Și a zis ‘Nu mai fac niciodată în viața mea’. Nu l-am sunat pe Tănase ca să sifoneze, eu nu am nevoie de sifoane, dacă ești sifon, nici nu vorbesc cu tine”, a mai spus Gigi Becali.

Singurul jucător de la FCSB pe care Becali poate obține o sumă importantă

Patronul campioanei FCSB s-a arătat îngrijorat din cauza faptul că nu are jucători pe care să-i poată transfera în străinătate pe sume mari de bani. Singurul pe care îl vede vandabil în acest moment este ”buclucașul” Bîrligea.

”Eu l-am vândut pe Chiricheș cu 10, ei l-au dat mai departe cu 7. Eu l-am vândut pe Man cu 11, ei l-au dat mai departe cu 7. Eu știu să vând, România vinde prin mine. Eu încercam să-mi ridic marfa, ca atare că am făcut-o. Eu spun că pot să vând și cu 500 de milioane.

Dacă marfa mea face 30, eu vând cu 50. Dar dacă eu nu am marfă de 30, că așa i-a zis Mourinho lui Giovanni. Eu te ajut, dă-mi un jucător care costă 15 și îți dau 30. Când era pe la Manchester. Păi dacă eu nu am marfă, cum să-l vând eu? Pe cine să am? Vezi că am pe vreunul? Îl am pe Bîrligea, care nu are 19 ani, are 25, și pot să iau 10 milioane pe el”, a comentat Becali.

La cât se ridică amenda record pentru Bîrligea

La finalul partidei FC Hermannstadt – FCSB 3-3, din etapa a 16-a a SuperLigii, Gigi Becali a luat foc din cauza indisciplinei din lotul echipei sale. În vizorul său a intrat Daniel Bîrligea, care a primit cartonașul roșu pentru proteste, și a precizat că .

”Olaru protestează, Tănase la fel. Bîrligea, la fel. Mi-a și zis MM Stoica de ceva timp că nu are ce să-i facă. Bine, e vina și lui Petrescu, că l-a tras de tricou. E obraznic Bîrligea, el crede că e la el pe tarla.

Lasă că acum îi dăm 20.000 de euro amendă. Plătesc eu o mașină și să vină singur. Cum să se ducă acum în autocar? Să vină singur! Cum să vii cu niște oameni când tu i-ai batjocorit. Uite ce obrăznicie. A luat și roșu și nu contează la el. Îl interesează doar de el, nu de echipă”, a afirmat el.

Bîrligea și Tănase s-au întors împreună de la Sibiu

În ciuda conflictului pe care l-au avut pe teren în partida cu FC Hermannstadt, Florin Tănase și Daniel Bîrligea . Mihai Stoica a precizat că cei doi jucători, care vor merge la echipa națională, au venit la București cu mașina lui Tănase.

”Bîrligea s-a întors cu Florin Tănase și Radunovic, cu un șofer ce a condus mașina lui Tănase. (n.r. – Era stabilit dinainte?) Nu știu dacă era și el în lotul ăsta, dar l-a prins până la urmă. Risto era sigur”, a precizat Meme Stoica.