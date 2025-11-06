Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici
Gigi Becali a dezvăluit discuția cu Florin Tănase despre Darius Olaru. „El este cel mai bun jucător de la FCSB"

Gigi Becali a povestit în direct discuția de necrezut pe care a avut-o cu Florin Tănase despre Darius Olaru. Ce i-a spus decarul.
Andrei David
06.11.2025 | 14:45
Gigi Becali a dezvaluit discutia cu Florin Tanase despre Darius Olaru El este cel mai bun jucator de la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a dezvăluit discuția cu Florin Tănase despre Darius Olaru. „El este cel mai bun jucător de la FCSB".
În emisiunea FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Gigi Becali a explicat încă o dată cât de importanți sunt Florin Tănase și Darius Olaru pentru FCSB. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit un dialog surprinzător cu Tănase, care e dispus să se sacrifice pentru căpitan.

Cum a decurs discuția dintre Gigi Becali și Florin Tănase

Situația în sânul echipei la FCSB e mai bună decât s-ar fi crezut. Cel puțin asta reiese din spusele lui Gigi Becali. Patronul a povestit un dialog incredibil cu Florin Tănase, confirmând dezvăluirile lui Horia Ivanovici cu câteva zile înainte.

„Eu i-am spus că vreau să îi am pe amândoi în echipă (n.r. – pe Florin Tănase și pe Darius Olaru). Și Tănase mi-a zis ‘nea Gigi, întrebați-l pe el ce vrea să joace. Și eu joc ce vrea el, ca să îi fie lui bine. Chiar dacă-i nevoie să stau și pe bancă, ca să-și revină el, stau!’”, a povestit Gigi Becali ]n direct la FANATIK SUPERLIGA.

Cum l-a numit Gigi Becali pe Florin Tănase: „Dirijor”

Gigi Becali consideră că Florin Tănase este cel mai important jucător al FCSB în acest moment. „La ora asta, nu pot să-l țin pe cel mai bun jucător al meu pe bancă. Tănase este cel care îmi ține echipa. Dirijor. Până să-și revină echipa ca lumea, să-și caute traseele, trebuie să îl am pe Tănase acolo, la mijloc. Dacă nu-l ai, te fac praf străinii (n.r. – FC Basel). Cine să paseze, cine să țină mingea? Și am zis «O să jucați amândoi!»”, a explicat patronul roș-albaștrilor.

Care e miza financiară a meciurilor din Europa League

Gigi Becali nu a ascuns niciodată faptul că pentru el prioritatea o reprezintă banii. Iar un parcurs bun în Europa League se poate transforma într-o rețetă financiară de succes. Patronul FCSB a făcut calculele în direct. Câți bani încasează pentru fiecare victorie, dar și ce sumă îi aduce poziția din clasament.

„Orice trei puncte te clasează în primele 8, în primele 24. Iei o dată 2.800.000 (n.r. – de euro, pentru o victorie în Europa League), dar mai iei și câteva milioane în funcție de locul din clasament, 75.000 de euro înmulțit cu numărul de echipe sub tine. Orice 3 puncte câștigi milioane sau nu le câștigi!”, a spus Becali.

Jucătorii de la FCSB nu vor odihnă. Vor să joace din 3 în 3 zile. Urmează FC Basel

Patronul FCSB a dezvăluit că fotbaliștii i-au cerut să joace mai des pentru a menține ritmul competițional.

„Și încă ceva: au cerut ei. Au zis ‘domne, vrei să jucăm fotbal? Atunci vrem să jucăm din 3 în 3 zile, că așa jucăm noi fotbal bine. Noi așa ne-am obișnuit’. Eu m-am bucurat”, a precizat Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Programul FCSB în Europa League

FCSB are un calendar extrem de solicitant în faza grupelor Europa League, cu meciuri decisive atât acasă, cât și în deplasare. Echipa lui Elias Charalambous a disputat deja trei partide și mai are cinci confruntări importante.

Rezultate FCSB în Europa League:

  • 25 septembrie 2025: Go Ahead Eagles – FCSB 0-1
  • 2 octombrie 2025: FCSB – Young Boys 0-2
  • 23 octombrie 2025: FCSB – Bologna 1-2

Următoarele meciuri pentru FCSB în Europa League:

  • 6 noiembrie 2025, ora 19:45: FC Basel – FCSB
  • 27 noiembrie 2025, ora 22:00: Steaua Roșie Belgrad – FCSB
  • 11 decembrie 2025, ora 22:00: FCSB – Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, ora 22:00: Dinamo Zagreb – FCSB
  • 29 ianuarie 2026, ora 22:00: FCSB – Fenerbahce

Între partidele cu FC Basel și Steaua Roșie Belgrad, FCSB are de jucat două etape în SuperLiga. Pe 9 noiembrie, pe terenul lui Hermannstadt, și pe 22 noiembrie, acasă cu Petrolul. Cele două partide interne încadrează fereastra de jocuri internaționale, în care România își joacă ultima șansă pentru a ajunge direct la Campionatul Mondial din 2026. Selecționata mai are de jucat cu Bosnia (15 noiembrie) și San Marino (18 noiembrie). Are nevoie de victorii în ambele jocuri, dar și de rezultate favorabile în celelalte dueluri ale grupei.

Discuția incredibilă dintre Florin TĂnase și GIgi Becali. Ce s-a oferit să facă decarul pentru Darius Olaru

