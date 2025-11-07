Gigi Becali a dezvăluit discuția cu tatăl lui Louis Munteanu, care-i spunea că are tricoul lui Lăcătuș. „Hai, nea Gigi, mai pune ceva și pentru ăla mic al meu. Pentru fratele lui Louis!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu a fost foarte aproape să semneze cu FCSB, însă mutarea a picat după ce atacantul a solicitat un salariu prea mare. Ulterior, tatăl atacantului a vorbit cu Gigi Becali, iar patronul roș-albaștrilor a dezvăluit cum a fost discuția.

Gigi Becali a dezvăluit discuția cu tatăl lui Louis Munteanu pentru transferul la FCSB

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că tatăl lui Louis Munteanu este stelist și că l-a certat pe atacant după ce a cerut un salariu prea mare. Ulterior, părintele i-a solicitat o sumă de bani patronului FCSB și pentru fiul său mai mic, Rareș Munteanu.

ADVERTISEMENT

„Am vorbit cu tatăl lui Louis Munteanu. Tatăl lui a spus ‘mai pune ceva și pentru băiatul meu mic’. Nu știu cine e, a spus că mai are un băiat mai mic. Eu l-am sunat pe tatăl lui și mi-a spus că este stelist, că are tricoul lui Lăcătuș.

El a spus că l-a certat pe Louis când era la pește. Când i-am dat mesaj că sunt Gigi Becali, el nu răspundea, înainte să vină. Mi-a spus ‘eu am vorbit și cu Louis, nu mai are treabă cu Pietro Chiodi, că el vorbește’. Mie îmi place de el, e băiat deștept”, a declarat Gigi Becali

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu, certat de tatăl său după ce a picat transferul la FCSB

În continuare, a vrut . Părintele celor doi este mare fan al echipei, acesta având tricoul lui Marius Lăcătuș, legenda formației.

ADVERTISEMENT

„Tatăl lui a spus că l-a certat, că e stelist. A spus ‘hai, nea Gigi, mai pune ceva și pentru băiatul mai mic, fratele lui Louis’. Îmi era rușine, vă dați seama, i-am închis. Ce puteam să zic? Că îi dau cadou de tăierea turtii?

A zic să dau ceva și pentru celălalt copil al lui. I-am spus ‘păi ce, îi tăiați turta?’. El voia ceva în plus pentru cel mai mic. Nu știu, întrebați-l pe el. Tatăl lui Louis Munteanu e mare stelist, are tricoul lui Lăcătuș. L-a certat pe Louis tatăl lui. Pe de altă parte, lăsăm toate deoparte, Louis e băiat deștept, asta e impresia mea. Din ce am vorbit cu el, mi-am dat seama că are tupeu”, a mai spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Cine este Rareș, fratele lui Louis Munteanu

Rareș Munteanu (18 ani) este fratele atacantului de la CFR Cluj. Mezinul familiei evoluează pe postul de fundaș dreapta și este legitimat în prezent la Ceahlăul Piatra Neamț. În scurta sa carieră, fotbalistul a mai fost legitimat la Farul, echipă de care aparține și în prezent, doar că este dat împrumut la formația din eșalonul secund.

150.000 de euro este cota lui Rareș Munteanu

10 meciuri și o pasă decisivă a adunat fundașul pentru Ceahlăul în acest sezon