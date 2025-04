Gigi Becali a dezvăluit discuția-șoc cu Meme Stoica după ce văzut arbitrajul lui Feșnic din Craiova – FCSB: „Ăsta e pus pe curățat!”

Gigi Becali a intrat în direct la TV și , în etapa cu numărul 4 din play-off-ul SuperLigii. Patronul campioanei României a luat la țintă arbitrajul lui Horațiu Feșnic.

Gigi Becali a criticat arbitrajul lui Feșnic din U Craiova – FCSB 0-0: „Toate numai la ei”

Universitatea Craiova și FCSB au terminat la egalitate derby-ul etapei cu numărul 4 din play-off-ul SuperLigii. Meciul din Bănie a fost unul de luptă cu o mulțime de faulturi de ambele părți.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali l-a acuzat pe Horațiu Feșnic pentru mai multe decizii luate în favoarea oltenilor. Patronul campioanei României este de părere că Vladimir Screciu trebuia să fie eliminat după .

„Cisotti, iar mi-a plăcut și altcineva… Radunovic. Și Ngezana mi-a plăcut. Crețu are o vârstă. Nici arbitrul, poți să spui că nu i-a dat al doilea galben lui Screciu, dar toate numai la ei. Asta e, ce să faci.

ADVERTISEMENT

„I-am zis lui Meme, ăsta e pus pe curățat”

Sunt mulțumit și gata, asta e. Nici ei nu au avut ceva clar, doar bara aia. Arbitru s-a văzut că a tras cu ei. În prima repriză, la ocazia lui Baiaram, a fost fault la Chiricheș.

De-acolo mi-am dat seama de Feșnic, că trage cu ei. Când l-a faultat pe Chiricheș și n-a dat nimic și au avut ei ocazia asta. I-am zis lui Meme, ăsta e pus pe curățat, cum să nu vezi faultul ăla?

ADVERTISEMENT

N-are rost să vorbim de arbitraj”, a declarat Gigi Becali, la . În etapa următoare, FCSB o va înfrunta pe teren propriu pe CFR Cluj. Ardelenii o înfruntă pe Rapid în ultimul meci al etapei a 4-a din play-off-ul SuperLigii.

ADVERTISEMENT

„A înclinat terenul. Nu prea a fost greșeală omenească”

Ulterior, Gigi Becali și-a continuat atacul la adresa lui Horațiu Feșnic la un alt post de televiziune. Latifundiarul din Pipera este ferm convins că Horațiu Feșnic a greșit cu rea intenție.

„Cred că a fost greșeală omenească. E posibil să fie (n.r. omul CFR-ului). Nu mai pot să-l compar pe Kovacs, n-ai ce să zici de el. Anul ăsta nu am spus de Kovacs? Că a arbitrat impecabil? Chiar și fratele său (n.r. Szabolcs Kovacs).

Uitați-vă să vedeți greșelile. Eu nu cred că Feșnic se va îndrepta. Am zis multe despre Kovacs, dar după am spus că e bun, că e corect. Am zis că nu mai există probleme în arbitraj. La Feșnic nu prea a fost greșeală omenească, nu se poate. A înclinat terenul. Prea multe greșeli. Mici, dar multe”, a mai spus Gigi Becali, la