Gigi Becali a dezvăluit în direct ce a vorbit cu Meme Stoica la pauza din FCSB – Drita 3-2: “Mihai nu zicea niciodată așa ceva”

. Roş-albaştrii speră să depăşească situaţia de criză din acest start de sezon, după ce în ultimele 30 de minute ale meciului a reuşit să marcheze de trei ori.

Gigi Becali a dezvăluit în direct ce a vorbit cu Meme Stoica la pauza din FCSB – Drita 3-2

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce dialog a avut cu Mihai Stoica la pauza meciului şi cum a ajuns Malcom Edjouma să schimbe soarta confruntării cu Drita, fiind trimis în teren în locul lui Chiricheş:

„Am văzut că nu merge mijlocul. L-am întrebat pe Mihai la pauză: «Bă, ce facem, hai să schimbăm, că nu merge mijlocul!». I-am zis că există două variante: «Îl scot pe Chiricheş, îl bag pe Politic şi trece Cisotti la mijloc».

Sau intră Edjouma în locul lui. Mă gândeam că la 1-0 nu e problemă. Chiar dacă ar fi rămas 1-0, ne-am fi calificat acolo. . Şi mi-a zis: «Bă, Gigi, are o poftă de joc! Poate face ceva».

„Noi dominam, jocul era la noi, dar era prea mare lentoare”

Mihai nu zicea niciodată aşa ceva. Am zis să îl băgăm, poate face ceva. Înţelegeţi că trebuia să facem ceva. Noi dominam, jocul era la noi, dar era prea mare lentoare.

Edjouma a schimbat jocul pentru că a intrat motivat. Ai nevoie la centru de un mijlocaş care are mingea la picior. Şut nu este încă ăla care trebuie să fie, o să mai vedeţi.”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Returul dintre Drita şi FCSB se joacă la Priştina. Confruntarea este programată joi, de la ora 21:00. Dacă va trece de kosovari, echipa lui Charalambous are asigurată prezenţa în Conference League.

