Gigi Becali a dezvăluit în direct cum poate FCSB să spele rușinea din acest sezon și apoi a început să râdă: „Cad toți în ghilotină!”

Gigi Becali rămâne optimist, deși echipa sa, FCSB, a ratat calificarea în play-off-ul Superligii României și a obținut doar o remiză, 0-0, în primul meci din play-out, cu nou-promovata Metaloglobus. Omul de afaceri are încredere în Mirel Rădoi și speră ca, în vară, să-și vadă clubul în preliminariile cupelor europene. Latifundiarul din Pipera a avut un mesaj și pentru rivali.

Dezamăgirile continuă la FCSB. Debut cu stângul în play-out

Sezonul 2025-2026 a fost unul de coșmar pentru campioana ultimilor doi ani din Superliga României. FCSB a ratat calificarea în play-off, nu a reușit să ajungă în primăvara europeană din Europa League și a fost eliminată încă din faza grupelor în Cupa României. Singurul mod prin care roș-albaștrii mai pot prinde, în stagiunea următoare, cupele europene este prin intermediul barajului de Conference League.

Prima schimbare a avut deja loc la FCSB. Elias Charalambous, antrenorul care a adus două titluri la FCSB, și-a dat demisia. . Tehnicianul are ca obiectiv, până la finalul sezonului, calificarea în Conference League.

Cum poate spăla FCSB rușinea bifată în acest sezon

Acesta recunoaște că ratarea play-off-ului a reprezentat o mare rușine, însă, în cazul în care roș-albaștrii vor reuși să-și revină și vor prinde un loc în cupele europene, atunci toată această dezamăgire s-ar șterge cu buretele.

„Nu mai are rost. E rușine mare. Rușinea greu se șterge. Doar dacă facem performanță în Europa. Altfel… Nu mai are rost acum, ce să faci? E rușine mare. Rușinea e rușine, nu are rost. Ce să discutăm? E rușine, asta e. Dacă Mirel o să câștige și o să ducă echipa în Europa, se spală rușinea. Ăsta e țelul: Europa. Se spală dacă toți cad în ghilotină.

Toți ăia care câștigă cupa și campionatul o să cadă în ghilotină (n.r. râde). O să ia campionatul și cad. O să iasă din primul tur. Toate numai în ghilotină. Intră ei în ghilotină și eu mă duc mai departe. L-am întrebat deja pe MM unde se joacă finala de Conference League. Numai așa se mai spală rușinea. Altfel nu merge. E rușine. Eu am spus cum se spală. Cum o vrea Dumnezeu, asta este treaba. Ce rost are să vorbesc eu? Aștept două-trei luni de zile să vedem”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.