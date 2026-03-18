Gigi Becali a dezvăluit în direct cum poate FCSB să spele rușinea din acest sezon și apoi a început să râdă: „Cad toți în ghilotină!”

Gigi Becali anunță obiectivul clar al lui Mirel Rădoi la FCSB și explică singura condiție prin care „se spală rușinea”.
Alex Bodnariu
18.03.2026 | 10:45
Gigi Becali a început să râdă când a vorbit despre viitorul FCSB-ului.
Gigi Becali rămâne optimist, deși echipa sa, FCSB, a ratat calificarea în play-off-ul Superligii României și a obținut doar o remiză, 0-0, în primul meci din play-out, cu nou-promovata Metaloglobus. Omul de afaceri are încredere în Mirel Rădoi și speră ca, în vară, să-și vadă clubul în preliminariile cupelor europene. Latifundiarul din Pipera a avut un mesaj și pentru rivali.

Dezamăgirile continuă la FCSB. Debut cu stângul în play-out

Sezonul 2025-2026 a fost unul de coșmar pentru campioana ultimilor doi ani din Superliga României. FCSB a ratat calificarea în play-off, nu a reușit să ajungă în primăvara europeană din Europa League și a fost eliminată încă din faza grupelor în Cupa României. Singurul mod prin care roș-albaștrii mai pot prinde, în stagiunea următoare, cupele europene este prin intermediul barajului de Conference League.

Prima schimbare a avut deja loc la FCSB. Elias Charalambous, antrenorul care a adus două titluri la FCSB, și-a dat demisia. Gigi Becali s-a mișcat rapid și l-a numit în funcție pe finul său, Mirel Rădoi. Tehnicianul are ca obiectiv, până la finalul sezonului, calificarea în Conference League.

Cum poate spăla FCSB rușinea bifată în acest sezon

Gigi Becali este în continuare încrezător în echipa sa. Acesta recunoaște că ratarea play-off-ului a reprezentat o mare rușine, însă, în cazul în care roș-albaștrii vor reuși să-și revină și vor prinde un loc în cupele europene, atunci toată această dezamăgire s-ar șterge cu buretele.

„Nu mai are rost. E rușine mare. Rușinea greu se șterge. Doar dacă facem performanță în Europa. Altfel… Nu mai are rost acum, ce să faci? E rușine mare. Rușinea e rușine, nu are rost. Ce să discutăm? E rușine, asta e. Dacă Mirel o să câștige și o să ducă echipa în Europa, se spală rușinea. Ăsta e țelul: Europa. Se spală dacă toți cad în ghilotină.

Toți ăia care câștigă cupa și campionatul o să cadă în ghilotină (n.r. râde). O să ia campionatul și cad. O să iasă din primul tur. Toate numai în ghilotină. Intră ei în ghilotină și eu mă duc mai departe. L-am întrebat deja pe MM unde se joacă finala de Conference League. Numai așa se mai spală rușinea. Altfel nu merge. E rușine. Eu am spus cum se spală. Cum o vrea Dumnezeu, asta este treaba. Ce rost are să vorbesc eu? Aștept două-trei luni de zile să vedem”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
