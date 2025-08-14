Gigi Becali a dezvăluit motivul incredibil pentru care nu l-a mai luat pe Kehinde Fatai la FCSB: „Dacă a auzit, ce să fac?”

Gigi Becali a fost la un pas să-l aducă pe Kehinde Fatai la FCSB în urmă cu mai mulți ani, însă o greșeală făcută din neatenție l-a făcut pe nigerian să se simtă lezat și să nu accepte propunerea făcută de „roș-albaștrii”.

ADVERTISEMENT

„Dacă nu-l chema Fatai, îl luam!”. Gigi Becali, dezvăluiri haioase despre cum a ratat transferul fostului atacant de la Astra Giurgiu

Kehinde Fatai este unul dintre fotbaliștii care s-au adaptat foarte bine în România și care au dat un randament foarte bun. Cea mai prolifică perioadă a sa a fost între anii 2010 și 2015, când a dat foarte multe goluri pentru Astra Giurgiu, , și a prins un împrumut la Club de Brugge și un transfer la Sparta Praga.

Atacantul nigerian putea să ajungă la FCSB, însă Patronul lui FCSB i-a pocit numele, înlocuind o vocală din numele său. În limba română, cuvântul reprodus, din greșeală, de Gigi Becali este unul deocheat, care poate fi văzut ca jignitor de anumite persoane:

ADVERTISEMENT

„Păi și acum zic… dacă nu-l chema Fatai, îl luam, dar ce să fac? Ce să fac, dacă puneam U în loc de A? Dacă a auzit, ce să fac…”, a declarat Gigi Becali la

Fatai ar fi fost jucătorul lui FCSB fără această gafă. Ce a declarat atacantul lui CS Afumați

După o carieră foarte bună, Kehinde Fatai a ajuns la vârsta de 35 de ani și a ales să-și joace ultimele meciuri în Liga a Doua, pentru CS Afumați. Atacantul nigerian cu cetățenie română a explicat că ar fi vrut să vină la FCSB, dacă patronul nu i-ar fi greșit numele:

ADVERTISEMENT

„Ba da, m-a sunat. Dar m-a jignit. El mă voia, dar a zis ceva foarte urât. Domnul Niculae mi-a spus, apoi am văzut și eu la televizor. A zis ceva de genul că vrea să mă ia, că îi place de mine, doar că sunt cu femeile. În 2011 se întâmpla. El a vrut atunci, doar că m-a jignit.

ADVERTISEMENT

Am zis că n-o să joc la el niciodată. N-am cum, pentru că nu-mi place. Îmi place de Becali omul, dar nu să joc unde e el patron. Toată lumea vrea să joace la FCSB, ăsta e fotbalul adevărat, să joci în competițiile europene. Dacă nu m-ar fi jignit, m-aș fi dus”, a spus Fatai, conform sursei citate anterior.