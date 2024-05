Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care l-a dat afară pe Ovidiu Popescu: „A fost doar 1% din Lampard“

FCSB a câștigat campionatul după o pauză de nouă ani, iar clubul din Berceni face deja restructurări. Gigi Becali a dezvăluit că va face o serie de transferuri mari pentru accederea în Liga Campionilor, fără a da afară mulți jucători.

Gigi Becali “l-a mirosit” pe Ovidiu Popescu

Ovidiu Popescu era cel mai vechi component al lotului, cu o vechime de opt sezoane în tricoul roș-albastru. Mijlocașul, care a fost folosit ca soluție de criză ca fundaș, .

Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că motivul plecării lui „Lampard“ din lotul campioanei este frica de joc. Gigi Becali a spus că Popescu juca mult prea mult la alibi pentru a nu ieși în evidență cu greșeli.

”Ne-am despărțit de el pentru că a fost doar 1% din Lampard. Nu mai era pentru ceea ce vrem noi. Avea momente când se ascundea de minge. Eu am o calitate așa, îi cam miros pe jucători când încep să se ascundă de joc, de minge.

Alerga, dar mingea nu se întâlnea cu el. Înseamnă că nu mai avea curaj. Și-a făcut treaba, ne-am despărțit onorabil, i-am dat banii băiatului, dar nu era ceea ce vreau eu”, a spus Gigi Becali, conform .

Unii pleacă, alții vin la FCSB

Deși Mihai Stoica a anunțat că Popescu este singurul om care va pleca în această vară, noi nume pot pleca. Printre numele vehiculate că vor părăsi formația din Berceni sunt Andrei Vlad, Ionuț Panțîru sau Eduard Radaslavescu.

Andrei Vlad se află în ultimele șase luni de contract cu FCSB și vrea să plece, întrucât nu este mulțumit de statutul de rezervă: „Nu, eu nu am acceptat statutul de rezervă. Eu am fost nevoit să fac asta pentru că am un contract de respectat. Eu niciodată nu voi accepta rolul de rezervă“.

Ionuț Panțîru și Eduard Radaslavescu ar putea fi împrumutați de Gigi Becali, care nu e mulțumit de randament. Panțîru a revenit după o accidentare de trei ani, dar neconvingător, iar Radaslavescu nu se ridică la nivelul așteptărilor.

În schimb, în lotul campioanei deja au apărut patru nume noi. Malcom Edjouma și Alexandru Musi revin după împrumuturi. și David Kiki de la Farul au fost semnați deja ca noi transferuri.