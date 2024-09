Jucătorul lui Adrian Mititelu, care a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA motivul pentru care au picat negocierile.

Gigi Becali a dezvăluit negocierile cu Sidibe, jucătorul lui Mititelu. “Îl luam și-l dădeam împrumut”. Câți bani a cerut

Gigi Becali a vrut să îl ajute pe Adrian Mititelu, dar și pe Sekou Sidibe cu un transfer la FCSB, însă negocierile nu au decurs foarte bine, așa cum a dezvăluit patronul campioanei României.

Se pare că jucătorul și-a dorit mai mulți bani la salariu, dar și o sumă pe care să o primească la semnătură. Acest lucru l-a deranjat finanțatorul de la FCSB care a oprit discuția cu până în iarnă.

“Cu Sidibe știi cum a fost? A venit la mine. Eu am vorbit cu Mititelu ‘Gigi, dacă vrei semnează-l’, ‘Bine, îl iau eu și facem jumate-jumate’. Eu i-am zis că nu am unde să îl trec pe listă, iar el a zis ‘Lasă, că nu e problemă’.

I-am zis jucătorului că nu am unde să îl pun pe listă. I-am făcut contract cu 10.000 pe lună și mi-a zis că vrea bani la semnătură. Mi-a zis că voia 12.ooo și să îi crească salariul după la 14.000, 16.000… Îți dai seama?

Eu i-am zis că nu am nici unde să îl trec pe listă și că l-am luat de acolo să îl ajut pe Mititelu și să îl ajut și pe el. Eu m-am gândit că îl luam, îl dădeam împrumut la o echipă, dădeam salariu 30.000 de euro într-un an.

Contractul îl făcusem pe un an plus trei ani. Dacă funcționa anul ăsta, îi activam și celălalt contract de trei ani. Îl verificam la o echipă, nu la mine. Aveam timp să îl dau împrumut până luni.

“Am vorbit și cu Gică Hagi pentru el”

Am vorbit cu Gică și mi-a zis că are mulți stângaci pe partea aia. Cu al am vorbit înainte să îl semnez. Dar găseam eu, vedeam. Până la urmă nu a mai vrut să plece, i-am blocat numărul impresarului că voia și el ceva la semnătură.

În loc să joace în Divizia B, venea în prima ligă. Eu îl țineam, îl băgam la iarnă, găseam o fereastră să îl bag pe listă. Ce să le fac, eu am vrut să îi ajut. După a plecat cu trenul”, a dezvăluit Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

