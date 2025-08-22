Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a dezvăluit pe ce poziție va juca Mamadou Thiam la FCSB: „Acolo îl băgăm. Zici că e tanc”

Gigi Becali este extrem de încântat de transferul lui Mamadou Thiam la FCSB. Când va debuta noul atacant al roș-albaștrilor
Cristian Măciucă
22.08.2025 | 22:54
Gigi Becali a dezvaluit pe ce pozitie va juca Mamadou Thiam la FCSB Acolo il bagam Zici ca e tanc
SPECIAL FANATIK
Gigi Becali a explicat motivele pentru care l-a luat pe Thiam: „Zici că e tanc!”. Când debutează la FCSB. FOTO: Fanatik

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Mamadou Thiam la FCSB. Latifundiarul din Pipera este extrem de încântat de noua achiziție. Becali e nerbădător să îl vadă la joc atacantul francez.

ADVERTISEMENT

De ce l-a luat Gigi Becali pe Thiam. Când debutează atacantul la FCSB

Gigi Becali a plătit 50.000 de euro și l-a cedat definitiv la U Cluj pe Andrei Gheorghiță. Atacantul în vârstă de 30 de ani a semnat pe un sezon cu roș-albaștrii, cu opțiune de prelungire pentru încă două.

În actuala stagiune de SuperLiga, Mamadou Thiam a reușit să marcheze două goluri și să ofere o pasă decisivă în cinci partide.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Cum vedeți echipa cu Thiam?) Stai puțin că e și Alibec. Poate își revine și Alibec. Dar pe Thiam ăsta l-am vrut eu de doi ani. Mie îmi plac jucătorii care au mingea în careu și o protejează. Care au și o anumită tehnică, că are, și foarte mare forță în corp să protejeze. Atacanții ăștia îmi plac mie. 

(n.r. – Când e gata de joc Thiam?) Imediat, imediat. Îl băgam atacant, nu în stânga să alerge să îi vină acru. El acolo juca în stânga. Aici intră în careu cu mingea la picior… Nu poți să i-o iei. Zici că e tanc.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

(n.r. – Intră în weekend?) Intră. O să joace Thiam. Îl odihnim pe Bîrligea”, a declarat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
FOTO Scene neverosimile: Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir...
Digisport.ro
FOTO Scene neverosimile: Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin. Ce a urmat

Așadar, Mamadou Thiam va debuta în tricoul roș-albastru în următorul meci de SuperLiga. Campioana va juca acasă în etapa a 7-a. FCSB – FC Argeș, care se va disputa pe Arena Națională, este programat duminică, 24 august, de la ora 21:30.

Gigi Becali, primele concluzii după Aberdeen - FCSB

Marius Şumudică a rămas mască după arbitrajul de la Aberdeen – FCSB 2-2:...
Fanatik
Marius Şumudică a rămas mască după arbitrajul de la Aberdeen – FCSB 2-2: „N-am văzut în viaţa mea! A arbitrat cu cartonaşul în mână”
Reghe, şocat de Hacken – CFR Cluj 7-2: “Mi s-a părut bizar tot...
Fanatik
Reghe, şocat de Hacken – CFR Cluj 7-2: “Mi s-a părut bizar tot ce s-a întâmplat! Când vezi asemenea reacţii de la jucători… scorul e ok”
Gigi Becali, reacţie după demisia lui Dan Petrescu de la CFR Cluj: „După...
Fanatik
Gigi Becali, reacţie după demisia lui Dan Petrescu de la CFR Cluj: „După 10 etape se duce după el!”. Ce spune de lupta la titlu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a...
iamsport.ro
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a blocat toate discuțiile
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!