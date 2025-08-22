Gigi Becali a dezvăluit pe ce poziție va juca Mamadou Thiam la FCSB: „Acolo îl băgăm. Zici că e tanc”

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui . Latifundiarul din Pipera este extrem de încântat de noua achiziție. Becali e nerbădător să îl vadă la joc atacantul francez.

De ce l-a luat Gigi Becali pe Thiam. Când debutează atacantul la FCSB

Gigi Becali a plătit 50.000 de euro și l-a cedat definitiv la U Cluj pe Andrei Gheorghiță. Atacantul în vârstă de 30 de ani a

În actuala stagiune de SuperLiga, Mamadou Thiam a reușit să marcheze două goluri și să ofere o pasă decisivă în cinci partide.

„(n.r. – Cum vedeți echipa cu Thiam?) Stai puțin că e și Alibec. Poate își revine și Alibec. Dar pe Thiam ăsta l-am vrut eu de doi ani. Mie îmi plac jucătorii care au mingea în careu și o protejează. Care au și o anumită tehnică, că are, și foarte mare forță în corp să protejeze. Atacanții ăștia îmi plac mie.

(n.r. – Când e gata de joc Thiam?) Imediat, imediat. Îl băgam atacant, nu în stânga să alerge să îi vină acru. El acolo juca în stânga. Aici intră în careu cu mingea la picior… Nu poți să i-o iei. Zici că e tanc.

(n.r. – Intră în weekend?) Intră. O să joace Thiam. Îl odihnim pe Bîrligea”, a declarat Gigi Becali.

Așadar, Mamadou Thiam va debuta în tricoul roș-albastru în următorul meci de SuperLiga. Campioana va juca acasă în etapa a 7-a. FCSB – FC Argeș, care se va disputa pe Arena Națională, este programat duminică, 24 august, de la ora 21:30.