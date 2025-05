Gigi Becali a dezvăluit pe cine transferă de la Dinamo chiar după derby: „Da, îl vreau. Intrăm în negocieri”

Latifundiarul din Pipera vrea jucători chiar de la marea rivală. Principala țintă rămâne căpitanul Dennis Politic.

Pe cine vrea Gigi Becali să transfere de la Dinamo:

Gigi Becali nu s-a abținut după o nouă victorie a FCSB-ului cu Dinamo și . Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit când demarează negocierile pentru transferul extremei roș-albilor. Politic nu este însă singurul fotbalist de la rivală pe care îl dorește Becali. Internaționalul togolez mai are contract cu roș-albii până în vara lui 2026.

„Da, îl vreau (n.r. – pe Kennedy Boateng). Până acum nu am spus, am zis un fundaș central. (n.r. – Îl mai vreți după meciul ăsta?) Se întâmplă, a fost mai slab astăzi. De Politic nu mai are rost să mai discutăm, am zis-o de atâtea ori. De mâine intrăm în negocieri, o să vorbesc. Dacă vor, negociem de mâine. Eu am zis să termine, dar acum e cam terminat”, a declarat Gigi Becali, la

Kennedy Boateng joacă la Dinamo din vara lui 2024, atunci când a sosit liber de contract după despărțirea de Lustenau, din Austria. „Cine știe, poate vreau mai mulți, poate mai iau. Nu știu deocamdată, știu că vreau, am deja în cap un jucător din campionatul intern. Fundaș central și atacant trebuie să luăm, după iau în funcție de valoarea campionatului. Cisotti era mijlocaș, așa juca la Oțelul. Acolo aveam Lixandru, Baba, Șut. L-am luat că e valoros. Poate o să iau jucători unde am mai mulți de pe post”.



„Îl dau la schimb cu Musi, mai dau și ceva bani”

În ceea ce îl privește pe Dennis Politic, Gigi Becali e dispus să renunțe la Alexandru Musi pentru a îl lua pe fotbalistul crescut de Manchester United. „Nu am avut nicio discuție cu Dinamo pentru Politic, doar cu Șiman. Cu Nicolescu am vorbit așa în mare, dar el a spus că nu, că nu se poate, cu suporterii, dar ei îl vor pe Musi.

Atunci ce să mai zică suporterii, că iau unul de 20 de ani și… Vedem, nu negociez cu voi, îl dau la schimb cu Musi, mai dau și ceva bani. Politic nu știu dacă vrea să vină. Tu ce crezi, vrea? E vreun jucător din România care nu vrea la FCSB la ora asta? Eu cred că și Munteanu vrea. Mitriță a zis că nu vrea?

Poate iau Politic, Louis Munteanu și Mitriță, după ce să mai fac? Boateng încă unul, mijlocaș, ca să avem. Poate și încă unul fundaș central sunt 6. Târnovanu rămâne, nu a avut nicio ofertă”, a mai spus patronul campioanei României.