Gigi Becali a dezvăluit salariul uluitor al lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Exclusiv

Gigi Becali a dezvăluit salariul imens pe care îl încasează Olimpiu Moruțan la Rapid. Ce spune patronul FCSB despre faptul că mijlocașul a ales o altă echipă din SuperLiga.
Iulian Stoica
02.02.2026 | 10:30
Gigi Becali a dezvaluit salariul uluitor al lui Olimpiu Morutan la Rapid Exclusiv
Gigi Becali a dezvăluit ce salariu are Olimpiu Moruțan la Rapid. Sursă foto: Colaj Fanatik
Rapid a dat lovitura în această iarnă, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și l-a semnat pe Olimpiu Moruțan. Deși mijlocașul a evoluat în trecut la FCSB, acesta a ales să semneze cu rivalii din Giulești. Gigi Becali a dezvăluit ce salariu încasează Moruțan la formația patronată de Dan Șucu.

Gigi Becali a dezvăluit salariul lui Olimpiu Moruțan de la Rapid

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că salariul anual al lui Olimpiu Moruțan la Rapid este de 400.000 de euro, mult peste media campionatului. Patronul FCSB a mărturisit că nu este supărat pe decizia mijlocașului, însă ar fi vrut să fie contactat de vărul Giovanni Becali înainte de transferul la rivală.

„Lui Moruțan nu am ce să îi reproșez, e băiat bun. Nu pot să spun ce discuții au fost. Nu vreau să spun, să le zic. Moruțan nu are niciun fel de vină, s-a dus acolo unde primește bani.

Oamenii de la Rapid îi dau 400.000 de euro pe an. Dacă ai caracter, îl îndrumi bine pe om. Așa am spus și eu: «Lasă să câștige oamenii bani, care e treaba?»

Singura mea doleanță era să fiu întrebat, atât! Altceva nu doream. Pe cuvânt! Voiam doar să fiu, de principiu, întrebat. Legat de bani, îi spuneam lui Moruțan să meargă la Rapid, ca să câștige bani”, a declarat Gigi Becali.

Olimpiu Moruțan, prestații apreciate la Rapid

De la momentul transferului, Olimpiu Moruțan a bifat două partide la Rapid. În cel de debut, contra UTA, mijlocașul a centrat decisiv la golul victoriei înscris de Leo Bolgado.

Înfrângerea cu U Cluj a marcat și titularizarea în premieră a internaționalului. Deși Rapid a cedat, Olimpiu Moruțan a fost integralist și a primit cea mai mare notă din tabăra giuleștenilor, 7,3.

  • 26 de ani are mijlocașul
  • 2 milioane de euro este cota lui Olimpiu Moruțan
