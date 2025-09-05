Gigi Becali a dezvăluit secretul care îl ține într-o formă de zile mari: „Nu mai mănânc asta de 3 ani! Am analizele perfecte”

Gigi Becali a dezvăluit, într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, că i-au ieșit analizele mai bine decât la 20 de ani. Patronul celor de la FCSB a dezvăluit, de asemenea, .

ADVERTISEMENT

Explicația lui Gigi Becali pentru analizele sale perfecte

În spatele hotărârii sale stă o poveste fabuloasă. Becali a făcut un pariu cu un călugăr, prieten de-al său, ca niciunul dintre ei să nu mai consume carne. Finanțatorul roș-albaștrilor își dorea doar să îl păcălească pentru a-l ajuta să slăbească, însă de atunci nu a mai putut să mănânce deloc alimente de acest tip.

„Am fost și eu la Techirghiol, a fost foarte bine. Am stat mai mult în apă, că apa e bună. Nu fac eu băi în nămol. Ce să fac eu, că dacă eu analizele le-am făcut acum câteva zile și sunt bune.

ADVERTISEMENT

Am analizele mai bune decât la 20 de ani. Și analizele la 20 de ani nu le aveam așa. Mai era câte una înnegrită, câte una afumată, acum toate sunt perfecțiune! La 20 de ani mai era un colesterol puțin mai mic, puțin mai mare. Îți înnegrește analizele unde nu e în regulă. Nu e niciuna! Toate sunt perfecțiune!

Secretul lui Gigi Becali

În primul rând, nu mai mănânc carne de 3 ani! Știam un călugăr, un prieten de îl iubeam eu mult, nu îi spun numele, și el mânca carne. Și eu i-am spus: ‘Măi, părinte, dar nu e în regulă să mănânce carne părintele!’. Și el tot mânca carne.

ADVERTISEMENT

Și i-am zis: ‘Nu e în regulă, nu vezi ce gras ești! Facem un pariu? O convenție noi doi. Uite, eu sunt mirean. De azi încolo nu mai mănânc carne nici eu, nici tu’. Eu în gândul meu am zis: ‘Doamne, eu zic minciuni acum, doar ca să îl fac pe el. Dar eu voi mânca!’, am zis eu.

ADVERTISEMENT

Vârsta până la care vrea să trăiască Gigi Becali

Eu am făgăduit așa, ca să îl fac pe el. Dar din ziua aia pun carne în gură, îmi place și o scuip. Nu mai pot să înghit carnea. Cam de vreo 3 ani nu mai mănânc carne. Carnea dă putere. Și dacă mănânci carne multă și grăsime multă pe urmă vrei femei. Nu mai bine stau eu și îmi văd de treaba mea?

De 3 ani nici grăsime nu mai mănânc. Totul numai natural! Când văd un mic mi se face scârbă de mâncare definitiv. Sigur analizele au ieșit perfecte pentru că nu mai mănânc carne. Măi, Horia, vreau 105 ani să fac! Eu până la 105 o să comand. Iau și un baston și o să bat și cu bastonul în masă”, a .

ADVERTISEMENT