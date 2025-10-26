Gigi Becali a dezvăluit suma incredibilă pe care a plătit-o pentru transferul mult dorit! 400.000 de euro a virat doar săptămâna trecută

ADVERTISEMENT

FCSB a făcut, în sfârșit, un meci solid în acest sezon de Superligă. Roș-albaștrii s-au impus cu 4-0 în fața celor de la UTA. La finalul partidei, Gigi Becali a intrat în direct și l-a lăudat pe Ionuț Cercel. Omul de afaceri a vorbit despre prețul pe care l-a plătit celor de la Farul pentru fundașul U21. În plus, patronul clubului a declarat cât l-a costat transferul lui Bîrligea.

Ionuț Cercel a jucat fundaș central în FCSB – UTA 4-0

Ionuț Cercel a fost titular în centrul defensivei în fața celor de la UTA și a făcut un meci bun. , însă apărătorul nu a greșit și ar putea reprezenta și în viitor o variantă pentru poziția de fundaș central.

Cât a plătit Gigi Becali pentru Bîrligea. Omul de afaceri le-a dat 400 de mii de euro celor de la CFR săptămâna trecută!

Gigi Becali a declarat că a investit bani serioși în Ionuț Cercel. spune că, în total, Farul Constanța a încasat aproape un milion de euro în schimbul fotbalistului de perspectivă. Mai mult, latifundiarul din Pipera a prezentat și câteva detalii de ordin financiar legate de mutarea lui Bîrligea de la CFR Cluj. Doar săptămâna trecută, ardelenii au primit 400 de mii de euro.

„Cercel trebuia să joace fundaș dreapta, dar eu v-am zis când l-am luat că am nevoie de el fundaș central. Le-am zis că trebuie să jucăm în apărare cu U21, de aceea l-am luat pe Cercel. M-a costat până acum 900.000 de euro. Am dat 500.000 de euro + 200.000 de euro pe număr de jocuri + 200.000 de euro pe alt număr de jocuri. Atât am dat și pe Cercel.

M-a sunat Pintilii și mi-a zis că Cercel joacă, nu are nicio treabă. ‘La Farul am jucat pentru că așa m-a pus Hagi, dar eu mă simt mai bine fundaș central’. Mai mult m-am bucurat când am auzit asta.

Știți cât m-a costat Bîrligea până acum? 3 milioane de euro. CFR a mai luat câteva sute de mii de euro pentru calificări, goluri, pase de gol. Eu am acceptat pentru că era situația cu Șucu. Săptămâna trecută am plătit 400.000 de euro și am răscumpărat tot. CFR a mai rămas doar cu 10% din diferența de la un transfer de la 10 milioane de euro în sus”, a declarat Gigi Becali la