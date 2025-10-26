Sport

Gigi Becali a dezvăluit suma incredibilă pe care a plătit-o pentru transferul mult dorit! 400.000 de euro a virat doar săptămâna trecută

Detalii financiare neștiute legate de transferul făcut de Gigi Becali la FCSB! Cât a plătit, de fapt, pentru vedeta echipei. „Atât am dat pe el”. Sfatul primit de la Mihai Pintilii.
Alex Bodnariu
26.10.2025 | 23:23
Gigi Becali a dezvaluit suma incredibila pe care a platito pentru transferul mult dorit 400000 de euro a virat doar saptamana trecuta
ULTIMA ORĂ
Suma plătită de Gigi Becali pe un fotbalsitsub 21 de ani. Anunț în direct
ADVERTISEMENT

FCSB a făcut, în sfârșit, un meci solid în acest sezon de Superligă. Roș-albaștrii s-au impus cu 4-0 în fața celor de la UTA. La finalul partidei, Gigi Becali a intrat în direct și l-a lăudat pe Ionuț Cercel. Omul de afaceri a vorbit despre prețul pe care l-a plătit celor de la Farul pentru fundașul U21. În plus, patronul clubului a declarat cât l-a costat transferul lui Bîrligea.

Ionuț Cercel a jucat fundaș central în FCSB – UTA 4-0

Ionuț Cercel a fost titular în centrul defensivei în fața celor de la UTA și a făcut un meci bun. E drept, arădenii au pus puțin pericol la poarta adversă, însă apărătorul nu a greșit și ar putea reprezenta și în viitor o variantă pentru poziția de fundaș central.

ADVERTISEMENT

Cât a plătit Gigi Becali pentru Bîrligea. Omul de afaceri le-a dat 400 de mii de euro celor de la CFR săptămâna trecută!

Gigi Becali a declarat că a investit bani serioși în Ionuț Cercel. Patronul celor de la FCSB spune că, în total, Farul Constanța a încasat aproape un milion de euro în schimbul fotbalistului de perspectivă. Mai mult, latifundiarul din Pipera a prezentat și câteva detalii de ordin financiar legate de mutarea lui Bîrligea de la CFR Cluj. Doar săptămâna trecută, ardelenii au primit 400 de mii de euro.

„Cercel trebuia să joace fundaș dreapta, dar eu v-am zis când l-am luat că am nevoie de el fundaș central. Le-am zis că trebuie să jucăm în apărare cu U21, de aceea l-am luat pe Cercel. M-a costat până acum 900.000 de euro. Am dat 500.000 de euro + 200.000 de euro pe număr de jocuri + 200.000 de euro pe alt număr de jocuri. Atât am dat și pe Cercel.

ADVERTISEMENT
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Digi24.ro
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii

M-a sunat Pintilii și mi-a zis că Cercel joacă, nu are nicio treabă. ‘La Farul am jucat pentru că așa m-a pus Hagi, dar eu mă simt mai bine fundaș central’. Mai mult m-am bucurat când am auzit asta.

ADVERTISEMENT
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea...
Digisport.ro
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”

Știți cât m-a costat Bîrligea până acum? 3 milioane de euro. CFR a mai luat câteva sute de mii de euro pentru calificări, goluri, pase de gol. Eu am acceptat pentru că era situația cu Șucu. Săptămâna trecută am plătit 400.000 de euro și am răscumpărat tot. CFR a mai rămas doar cu 10% din diferența de la un transfer de la 10 milioane de euro în sus”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Thiam, primul gol la FCSB în meciul cu UTA! De câte minute a...
Fanatik
Thiam, primul gol la FCSB în meciul cu UTA! De câte minute a avut nevoie atacantul pentru a înscrie
„Veți face mai târziu schimbările de acum?”. Gigi Becali, răspuns tranșant după FCSB...
Fanatik
„Veți face mai târziu schimbările de acum?”. Gigi Becali, răspuns tranșant după FCSB – UTA 4-0
Rezultate SuperLiga, etapa 14. FCSB – UTA 4-0. Cea mai categorică victorie a...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 14. FCSB – UTA 4-0. Cea mai categorică victorie a campioanei în acest sezon. Cum arată clasamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Imaginile pe care nu voiau să le vadă șefii lui Dinamo! S-a accidentat...
iamsport.ro
Imaginile pe care nu voiau să le vadă șefii lui Dinamo! S-a accidentat la antrenamente și a apărut în cârje la stadion
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!