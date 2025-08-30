Gigi Becali a dezvăluit suma uriaşă pe care a investit-o să salveze Steaua: “O făcea Neţoiu praf! Am riscat zeci de milioane”

Gigi Becali a preluat FCSB în 2002, iar echipa a produs zeci de milioane de euro în ultimele două decenii și jumătate. Ceea ce este mai puțin știut, este faptul că patronul „roș-albaștrilor” se afla, la un moment dat, într-o pierdere de zeci de milioane de euro.

Gigi Becali, impas financiar! Ce sumă a investit latifundiarul din Pipera pentru a salva Steaua

În 2002, Gigi Becali a preluat FCSB sub numele de Steaua București, club ce se afla într-un impas financiar la acea vreme. În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul campioanei României a dezvăluit câte zeci de milioane a riscat la echipă până să-și amortizeze investiția:

„Eu ajunsesem la un moment dat la 40 de milioane de euro băgați, apoi am început să iau din Liga Campionilor. Cei mai mulți bani i-am scos din Liga Campionilor, când eram la pușcărie.

Am luat 12 milioane din calificare, 10 milioane pe Chiricheș, 6 milioane pe Gardoș, 2,5 milioane pe Rusescu… vreo 30 de milioane. Atunci mi-am scos eu banii. Băi, nebunilor, eu am riscat zeci de milioane să salvez Steaua. O făcea Nețoiu praf!”, a dezvăluit Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB a ratat Champions League, deși a avut un parcurs facil

Gigi Becali ar fi putut repeta performanța din 2013 și să se califice în Champions League după un sezon foarte bun în Europa League, doar că de această dată ar fi fost vorba de sume mult mai mari decât în urmă cu un deceniu.

