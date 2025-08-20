Gigi Becali a dezvăluit toate culisele transferului lui Thiam la FCSB: „Gheorghiță a înțeles. I-am dat să-și ia un apartament”

Gigi Becali a vorbit despre cel mai recent transfer făcut de FCSB. , cu opțiune de prelungire pentru încă doi ani. Andrei Gheorghiță a avut un rol important în această afacere.

Gigi Becali, despre transferul lui Thiam la FCSB: „L-am vrut de 2 ani”

Gigi Becali a vorbit în detaliu despre transferul lui Mamadou Thiam la FCSB. , cu un salariu lunar de 30.000 de euro. Pentru a îl înregimenta pe atacantul în vârstă de 30 de ani, Becali le-a plătit 50.000 de euro celor de la U Cluj și l-a cedat definitiv pe Andrei Gheorghiță (23 de ani).

„Eu l-am vrut de 2 ani, dar acum a vrut Dumnezeu să îl iau. (n.r. -50.000 plus Gheorghiță?) Da, da. Eu nu am nicio legătură cu ce s-a întâmplat (n.r. – că Thiam nu s-a mai prezentat la antrenamente). Eu nu fac așa ceva. Eu nu știu comportamentul oamenilor sau ce va avea. Mie îmi place fotbalistul și atât. Caracterul omului poate fi ascuns. Nu știi niciodată.

Acolo avea probabil 10-12 mii. Când vii și iei 30 de mii? De trei ori mai mult salariu… În Turcia dacă se ducea nu lua mai mult de 30 de mii salariu. Îți dau bani cât vrei tu, dar semnezi cât vreau eu (n.r. – 1 an plus 2 ani)”, a declarat Gigi Becali, la

Ce rol a jucat Andrei Gheorghiță: „Gata, mă, putem să îl luăm pe Thiam”

Inițial, Andrei Gheorghiță a fost împrumutat de FCSB la U Cluj până la finalul sezonului 2025-2026. Pentru a îl transfera pe Thiam, Gigi Becali a trebuit să îl convingă pe Gheorghiță să rămână definitiv sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău.

„Când a fost situația cu Thiam mi-a spus Meme că vrea să plece. Am zis că nu mai avem șanse dacă are ofertă din Arabia. Dar am zis ‘Ce ar fi să dea azi Gheorghiță un gol sau o pasă de gol, să joace senzațional și să îl dăm la schimb?’. Mă sună Meme.’ Bă, știi cine a dat pasă de gol? (n.r. – cu Farul) Gheorghiță al nostru’. Zic ‘Gata, mă, putem să îl luăm pe Thiam’.

Pe termen lung, afacerea e a lor. Dar eu am nevoie azi. (n.r. – Gheorghiță a acceptat ușor?) Da. Eu am vorbit și cu impresarul. E bine să aibă contract ferm, pe termen mai lung. Are 150.000. Și dacă semnează pe 5 ani are 750.000 asigurați. Asta trebuie să facă un fotbalist să își asigure viitorul. A înțeles. El nu ne poate ajuta acum. I-am dat și lui în plus 55.000 de euro lui Gheorghiță. Că voia să își ia un apartament”, a adăugat boss-ul campioanei României.