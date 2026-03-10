Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a dezvăluit tot ce a vorbit cu Victor Pițurcă. Are legătură cu Steaua! Exclusiv

Gigi Becali e dispus să se împace cu toată lumea! După ce l-a numit pe Mirel Rădoi antrenor principal la FCSB, latifundiarul din Pipera a luat legătura și cu bunul său prieten, Victor Pițurcă
Cristian Măciucă
10.03.2026 | 18:17
Gigi Becali a dezvaluit tot ce a vorbit cu Victor Piturca Are legatura cu Steaua Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a dezvăluit tot ce a vorbit cu Victor Pițurcă. Are legătură cu Steaua! FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali (67 de ani) a îngropat securea războiului și cu Victor Pițurcă (69 de ani). După ce l-a numit principal la FCSB pe finul Mirel Rădoi (44 de ani), patronul campioanei României a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Piți.

Ce au vorbit Gigi Becali și Victor Pițurcă despre Steaua

Victor Pițurcă este o legendă a Stelei. Câștigător al Cupei Campionilor Europeni din 1986, fostul atacant a avut o strânsă relație de prietenie cu Gigi Becali. Cei doi nu și-au mai vorbit o bună bucată de timp după ce Pițurcă s-a poziționat de partea C.S.A. în războiul pentru identitate cu FCSB, club patronat de Becali. Amândoi au revenit însă la sentimente mai bune.

ADVERTISEMENT

(n.r.- Ce ați vorbit cu Pițurcă?) Am vorbit cu băiatul lui, cu Alexandru. Și i-am zis: ‘Dă-mi-l, bă, pe taică-tu!’. Băi, Horia, țin eu dușmănii? I-am zis lui Piți: ‘Băi, ești nebun?’ Prietenește. ‘Cum adică nu e Steaua? Păi nu am luat, cu tine, cu Păunescu cât 33%? Păi ai luat 400.000 pe 4%. Păi să iei 400.000 pe 4% la o societate, e Steaua. Tu ai semnat la notariat: Vând 4% la Steaua București!’.

‘Da, dar nu ai făcut actele bine. Eu ce să îți fac?’ ‘Nu ai venit mă tu de la Forban, cu Iovan, cu toți, să avem majoritate la Steaua?’ ‘Nu ai făcut bine actele’. ‘Bine, mă, dă-le încolo! Hai să uităm ce acte, ce neacte’. A fost la el răutatea că au venit alții să lucreze cu mine. El nu a mai fost la Steaua și probabil asta l-a durut. Dar eu nu m-am certat cu el niciodată. I-am zis ‘Bă, Piți, eu nu pot să mă cert cu tine! Am fost prea bun prieten cu tine’. Cum să te cerți cu unul care ți-a fost prieten bun?

ADVERTISEMENT
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în...
Digi24.ro
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată

Și el cică: ‘Ce, mă, m-am certat eu? Ai telefonul meu, puteai să mă suni. Ce-am zis?’ ‘Păi ai zis că sunt antifotbal, că sunt anti sport’. Cică: ‘Păi, ce, nu e așa? Hai să facem întrecere!’ 

De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează...
Digisport.ro
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
ADVERTISEMENT

Acum o să îi dau eu telefon! ‘Eu nu fac întrecere cu tine la sprint, dar hai să plecăm de aici până la Ploiești, să vedem cine ajunge’. A zis să facem întrecere, să vedem care fuge mai tare.

‘Păi, bă, tu ești fotbalist’. Dar nu mi-a picat mie fisa. O să îl sun eu într-o zi. ‘Vrei întrecere? Hai să vedem care are anduranță mai mare. Cine ajunge la Ploiești? Plecăm de la Pipera și ajungem la Ploiești! Să vedem cine ajunge la Ploiești eu sau tu?’”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, provocare și pentru rivalii de la Universitatea Craiova

În aceeași notă umoristică, Gigi Becali le-a aruncat mănușa și rivalilor de la Universitatea Craiova. Patronul celor de la FCSB vrea să se întreacă cu omologul său Mihai Rotaru și cu președintele de onoare Sorin Cârțu.

„Nu fac de viteză. De viteză nu fac! Nu pot sa fac nici cu Sorin Cârțu! Omul era atacant, avea viteză. Dar dacă este de la Pitești până la Craiova, cu Sorin imediat mă încumet. De anduranță, cine rezistă mai mult. (n.r. – cu Mihai Rotaru nu vă întreceți?) Cu Rotaru mă bag și la viteză!

(n.r. – Deci cu Pițurcă s-au redeschis ambasadele, v-ați împăcat). Dacă am vorbit cu el și am râs. Dacă vreau să îi dau un telefon acum, să facem întrecere, de la Pipera la Ploiești. Să vedem care poate”, a conchis latifundiarul din Pipera.

Gigi Becali spune TOT ADEVARUL despre RAZBOIUL TOTAL cu Victor Piturca. DEZVALUIRI INCENDIARE

Mihai Stoica îl aşteaptă pe Adrian Ilie la FCSB: “Am pregătit biroul! Este...
Fanatik
Mihai Stoica îl aşteaptă pe Adrian Ilie la FCSB: “Am pregătit biroul! Este o legendă a Stelei şi mereu binevenit!”
Staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB: cinci nume noi pe banca tehnică! Ce...
Fanatik
Staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB: cinci nume noi pe banca tehnică! Ce se întâmplă cu Marius Popa. Exclusiv
Universitatea Craiova, avantaj important în faţa rivalelor la titlu: “Dacă nu ne comportăm...
Fanatik
Universitatea Craiova, avantaj important în faţa rivalelor la titlu: “Dacă nu ne comportăm ca până acum, o să fie o capcană!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Încă o plecare importantă de la FCSB! Pe cine a dat afară Becali,...
iamsport.ro
Încă o plecare importantă de la FCSB! Pe cine a dat afară Becali, după ce Pintilii l-a indicat drept vinovat pentru dezastrul din acest sezon
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!