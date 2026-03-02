Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a dezvăluit totul despre planul „Mirel Rădoi la FCSB”: „Îi dau mână liberă”. Ce se va întâmpla cu Meme Stoica. Exclusiv

Gigi Becali vine cu noi detalii privind planul „Mirel Rădoi la FCSB” pe care l-a dezvăluit încă de duminică, după ce a ratat play-off-ul. Ce se va întâmpla cu Mihai Stoica, dacă la echipă revine fostul jucător.
02.03.2026 | 15:00
Gigi Becali a dezvaluit totul despre planul Mirel Radoi la FCSB Ii dau mana libera Ce se va intampla cu Meme Stoica Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, anunțuri importante în legătură cu planul venirii lui Mirel Rădoi la FCSB. Sursa foto: colaj Fanatik
FCSB a înregistrat deja în sezonul 2025-2026 o contraperformanță uriașă. Din postura de campioană en-titre, echipa antrenată de Elias Charalambous a ratat prezența în play-off. În aceste condiții, Gigi Becali a început deja să facă planuri pentru a readuce, în viitor, echipa în top. Duminică seara, acesta a vorbit de posibilitatea ca Mirel Rădoi să revină la club.

Gigi Becali promite să îi dea mână liberă lui Mirel Rădoi la FCSB

Luni, 2 martie, la FANATIK SUPERLIGA, patronul viitoarei foste campioane deja a oferit noi detalii despre planul său cu „Mirel Rădoi la FCSB”. Gigi Becali a spus că l-a sunat și îl va mai suna pe finul său. Acesta încă nu i-a răspuns.

Propunerea pentru Mirel Rădoi este simplă: să vină la FCSB și să ocupe o funcție de conducere. Becali explică ferm că, momentan, nu vrea să schimbe antrenorul. Astfel, Rădoi nu ar avea permisiunea să se bage peste banca tehnică.

„Când omul este în degringoladă, că am fost puțin în degringoladă, omul are gânduri. L-am sunat pe Mirel (Rădoi), nu mi-a răspuns, l-am sunat și pe la 1 noaptea. Acum o să-l sun iar. Să-i spun ce: ‘Bă, finule, nu ca antrenor, că nu are rost, că nu schimb antrenorul acum, ești finul meu, vreau să mă ajuți’. Cu ce: consultare, jucători, poate vii la club într-o funcție de conducere. Adică îi cer finului meu să mă ajute. Asta vreau. 

(n.r. Știți cum e Rădoi, el vrea mână liberă) Da, dar nu antrenor. Îi dau mână liberă. Fă, mă, tu. Dar dacă vrea mână liberă să nu se bage peste antrenor. Cum a zis și Hagi, că el nu se bagă peste Zicu”, a spus Becali.

De ce nu vrea Gigi Becali să-l pună pe Mirel Rădoi antrenor din vară la FCSB: „Nu este corect”

Horia Ivanovici i-a pus apoi o întrebare logică lui Gigi Becali. „El (n.r. Mirel Rădoi) poate să vină să vă ajute, dar de ce nu vă gândiți la pasul următor? Din vară să îl puneți antrenor?”, a spus moderatorul.

În replică, Gigi Becali a spus că nu vrea să facă o astfel de mișcare. Motivul: vrea să fie corect față de actuala bancă tehnică a echipei. „Nu este corect. Adică să ai niște oameni cu care ai făcut bani și să ai gânduri ascunse. Nu e corect. Eu ascund ceva? Eu sunt ca ăia care ascund? Mie îmi place viața la lumină. Îmi place lumina mie, soarele. Nu îmi place vicleniile și ascunzișurile”, a spus Becali.

Patronul FCSB este sincer și admite că s-ar certa cu Mirel Rădoi în postura de antrenor: „Ca antrenor e greu să lucrez eu cu el, să mă cert cu el. (n.r. vă certați cu el, asta e clar) Păi, vezi, și atunci de ce? Îi cer ajutorul”, a mai completat Becali.

Ce se va întâmpla cu Mihai Stoica la FCSB

În ciuda acestor strategii pe care Gigi Becali la gândește, acesta spune că nu îl minimalizează pe Mihai Stoica. Acesta nu va pleca de la club orice s-ar întâmpla. „Acum cer la toată lumea sfaturi. Nu numai lui Mirel. Și cu alți oameni vorbesc. Asta nu înseamnă că îl minimalizez pe Meme. Trebuie să iau câteva măsuri. Meme e frate și prieten și rămâne până la moarte. Numai că, atunci când e vorba de fotbal, eu iau măsurile mele.

(n.r. nu e prea fericit Mihai Stoica?) Păi nu am, ce pot face… normal că nu e fericit, dar nici eu nu sunt. Nici el nu e fericit cu situația echipei. În play-out? Nu e fericit”, a spus Becali.

Referindu-se la „vina” lui Mihai Stoica în tot acest context sumbru din punct de vedere fotbalistic, Becali a spus: „Vina, de fapt, a lui Mihai. Sau să spun o parte din responsabilitate, este și a lui, și a antrenorilor. De ce? Pentru că a fi de lăsat jucătorii așa nemotivați.. ei stau acolo, ei sunt cu ei acolo. Ei trebuie să îi motiveze: Meme și cu antrenorii. Deci, responsabilitatea o au și ei”, a mai declarat patronul FCSB.

