Gigi Becali a dezvăluit totul despre transferul lui Joao Paulo la FCSB: „A fost totul secret până a aflat Fanatik-ul”. Ce salariu va avea. Exclusiv

Gigi Becali a făcut lumină în cazul transferului lui Joao Paulo (27 de ani) la FCSB. Internaționalul din Insulele Capului Verde vine de la Oțelul Galați și va avea un salariu impresionant la campioana en-titre.

Gigi Becali, despre transferul lui Joao Paulo la FCSB

Gigi Becali și-a mai făcut o poftă. . Patronul roș-albaștrilor a oferit toate detaliile despre sosirea mijlocașului central și nu a ratat ocazia de a îi ironiza pe rivalii de la Rapid.

„(n.r. – Ați dat lovitura, Joao Paulo!) E, ce lovitură… Lovitura era Moruțan (n.r. – râde). Nu mă bag. Glumesc. De Joao Paulo eu nu spuneam. Cum zice de Becali de unul, hop, tăbară toți. Înseamnă că e fotbalist bun. Dacă nu îi duce pe ei… Dar cum vede domnul Becali pe unul… Pe Moruțan de ce l-au luat? Se gândeau că îl iau eu.

Nu știu exact, dar se ajunge la 1 milion de euro. Toți banii pe care îi luăm de la FIFA îi dăm lor. Că e al lor. Până la 1 milion dăm noi (n.r. – undeva la 4-5 sute de mii).

(n.r. – Ce salariu are băiatul?) Băiatul are 15.000 de euro pe lună”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cine e noua achiziție a campioanei, Joao Paulo

Cu 37 de selecții și 1 gol, Joao Paulo este calificat cu naționala Capului Verde la Campionatul Mondial din 2026. El joacă în România din vara lui 2025, când a .

„(n.r. – De ce l-ați luat?) Mi-a plăcut cum a jucat. Mi-a zis Șumudică să mă uit la Lameira. M-am uitat să îl văd pe Lameira și în loc să îl văd pe Lameira l-am văzut pe ăsta. I-am zis lui Meme de atunci. Să nu se știe nimic. Totul numai în secret. Și nu s-a știut, până ați aflat voi, FANATIK. Ați scris și când m-au întrebat am zis ‘Du-te, domne, nu e adevărat. Vreo 200 de mii’. Am zis la mișto.

De ce? Că dacă se face licitație, păi dacă Becali dă 200, eu de ce să dau 400? Sunt idiot? Înțelegi tu? Dacă eu dau 2, ei să dea 3. D-astea. Nu ai ce să faci, trebuie să îi driblezi p-ăștia. Și așa, numai Craiova are echipă. Ceilalți trebuie să ia jucători”, a adăugat latifundiarul din Pipera.

22 de meciuri, 1 gol și 3 assist-uri are Joao Paulo la Oțelul Galați

700 de mii de euro e cota de piață a noului mijlocaș de la FCSB