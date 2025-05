Gigi Becali a dezvăluit ultimele mutări de la FCSB! În locurile cui intră Graovac și Alibec + șansă nesperată pentru un alt fotbalist: „Am încredere că va reveni”

FCSB face deja , iar campioana României . Ambii sosesc gratis sub comanda lui Elias Charalambous. Gigi Becali a vorbit despre jucătorii care pot pleca în această vară.

Gigi Becali îi dă o șansă lui Alexandru Băluță

în repetate rânduri despre anumiți jucători de care își dorește ca FCSB să se despartă în această vară, iar Alexandru Băluță este unul dintre ei.

ADVERTISEMENT

Patronul roș-albaștrilor a declarat în direct la FANATIK SUPERLIGA că venit liber de contract în vara anului 2023 și i-a dat de înțeles că nu mai este o opțiune pentru campioana României.

Între timp, finanțatorul echipei antrenate de Elias Charalambous a revenit la sentimente mai bune față de jucătorul cotat la un milion de euro și a decis să îi mai acorde o șansă în sezonul următor.

ADVERTISEMENT

„Graovac intră în locul lui Dawa, care e accidentat. Am înțeles că Gheorghiță face o operație la nas și în locul lui va intra Alibec. Și atunci trebuie să mai renunțăm la unul dintre Edjouma, Gele sau Băluță. Prefer unul dintre Edjouma și Gele, iar pe Băluță să-l țin.

El a zis să am încredere în el, pentru că va reveni. Am încredere în el că va reveni, acum să vedem”, a declarat finanțatorul celor de la FCSB, potrivit .

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, dezvăluiri despre discuția avută cu Alexandru Băluță

„Băluță, a venit la mine, înțelegi? Și i-am zis, bă, tată, că nu știu ce, ca să vorbim ca de la copil la tată. Da, tată, vorbim așa. I-am zis, băi, Băluță, ții minte când spuneam, nu Coman e numărul 1 la echipa asta? E Băluță? Spuneam așa? Păi da, așa era.

ADVERTISEMENT

Acum… Ai văzut că nu mai contezi nici măcar ca rezervă? Păi, Da nea Gigi, că eu vă rog să aveți încredere. Bă, eu încredere, la mine nu e încredere. Dar eu nu mai am încredere, de ce? Pentru că tu erai fotbalist, nu mai ești. Așa că am încredere într-unul, de exemplu, în Ștefănescu, că bă, el a schimbat. A venit de acolo, a venit aici și mai am și mai îl aștept pe Ștefănescu. Dar pe ăsta ce să-l aștept? Ăsta a fost bun la mine și nu mai e bun.

Adică, bă, tu, cu tine ne regulă ceva, eu nu știu ce. Tu știi mai bine ce-i viața ta și cum. Și eu i-am zis așa, băi, tu, un fotbalist care el e fotbalist și după aia nu mai e fotbalist, el înseamnă că una din astea face. Se droghează, și tu nu e cazul. E curvar și tu nu e cazul. E alcoolist și tu nu e cazul. Jocuri de noroc sau pariuri și nu știu dacă le faci. Bă mă înțelegi?

Jocuri de noroc, păcănele, ca asta e, păcănele, jocuri de noroc, păcănele și pariuri. Și nu știu dacă le faci pe astea. Că știu că de drogat nu te droghezi, curvar nu ești, bețiv nu ești. Înseaănă le faci pe alea două. Una din ele, două o faci. Că nu nea Gigi. Băi, faci, 100% faci, ți-am zis. Păi cum să fac? Păi, băi, eu nu știu ceva clar. Dar 100% faci”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.