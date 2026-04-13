Gigi Becali a dezvăluit unul dintre cele mai dificile momente din ultimii ani: "Mă doare inima că e fata mea!".

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut o intervenție la TV în care a vorbit despre situația prin care fiica sa a fost nevoită să treacă. Omul de afaceri a dat de înțeles că aceasta nu s-a confruntat în viața ei cu probleme cu legea și că este vorba doar despre o denigrare.

Motivul real pentru care Gigi Becali donează bani persoanelor neajutorate

Latifundiarul din Pipera, la fel ca în fiecare an, a mers la biserică în noaptea de Înviere, întrucât are o relație extrem de apropiată cu divinitatea. Gigi Becali nu se ferește să rostească pilde în intervențiile sale și adesea spune că încearcă să își trăiască viața așa cum și-ar dori Dumnezeu.

Ani la rând, Gigi Becali a donat bani oamenilor aflați în necaz. Averea sa este una uriașă și încearcă să îi ajute pe cei cu mai puține posibilități, pentru că este de părere că, la finalul vieții, aceste gesturi îi vor fi răsplătite.

Ce spune Gigi Becali despre presupusele probleme cu legea ale fiicei sale

Omul de afaceri a intrat în direct la și a vorbit despre divinitate. Acesta a dat de înțeles că a donat o sumă uriașă de bani în aceste zile.

„Cei ce fac invers lui Hristos slujesc diavolului. Sunt oamenii care fac rele. E un lucru foarte complex și e taină. Noi nu știm tainele Domnului și economia Domnului, dar zice: Cămările lor se varsă dintr-una în alta. Oile lor cu mulți miei umplu cărările când trec.

Cu lumea bogată nu are treabă. Sunt ca niște păsări adormite. El aleargă după păsările de sus, să le lovească în inimă și în aripă. Aleargă după Becali, dau un exemplu. Aleargă după călugării ortodocși, după toți credincioșii ortodocși, unde e lumina lumii. Ce îl interesează pe el de americani sau de italieni sau de spanioli? Nu. Pe el îl interesează ortodocșii, unde e lumina lumii. Când dispare ortodoxia, se închide lumina, nu mai există glob pământesc.

Sfârșitul lumii vine când nu mai există ortodoxie, d-aia nu vine acum. De ce a făcut pandemia? Dar Dumnezeu i-a dat peste ochi: «Trebuie să mai fac niște sfinți!». Pe mine mă interesează ce se întâmplă în țara mea. Ăla, când pune cătușe pe copilul unui om, nu e om, e drac. Când pui cătușe pe copilul lui Becali! Nu are copilul nicio treabă. Fata mea nu a primit nicio citație în viața ei. Îi pui cătușe? Păi cine te pune? Dracul!

Am dat la Pechea 500.000 de euro materiale. Le-am cumpărat de la firma mea. Am dat 100.000 la stat, cadou, ca să dau 500.000 la sinistrați. Cine face asta? Nimeni! Eu am zis: ce nevoie am de bani? Nu îmi trebuie să fiu cu 5 bănuți. Că spuneau și de Steaua. Păi eu sunt idiot? Ce am eu nevoie de așa ceva? Mă doare inima că e fata mea. Vedeți-vă, mă, de treabă! Atacați-mă pe mine, dar dracii țin ei cont de copii?”, a declarat Gigi Becali.