Gigi Becali a discutat direct cu primarul Piteștiului pentru transferul lui Tudose la FCSB. „Hai s-o facem!”. Exclusiv

Cristian Măciucă
10.09.2025 | 16:00
Gigi Becali a discutat direct cu primarul Piteștiului pentru transferul lui Tudose la FCSB. „Hai s-o facem!".

Gigi Becali a făcut noi dezvăluiri despre telenovela transferului lui Mario Tudose la FCSB. Patronul campioanei României a vorbit direct cu Cristian Gentea, primarul Piteștiului.

Gigi Becali, despre telenovela Mario Tudose la FCSB:

Gigi Becali a avut un schimb de replici de la distanță cu primarul Piteștiului, Cristian Gentea. Patronul campioanei l-a numit „mafiot” pe edil, deoarece acesta s-ar fi opus transferului lui Mario Tudose la FCSB. Cristian Gentea i-a răspuns lui Becali și a anunțat că-l va acționa în instanță. Acum, cei doi s-au împăcat.

„Am vorbit cu primarul. I-a dat lui Teia un mesaj, că îl cunoaște, și Teia mi-a dat mesajul. Și am vorbit cu el. E un om de treabă. I-am zis ‘Domne, iartă-mă. Nu am zis că ești mafiot. Te comporți ca un mafiot’. Dar eu am zis astea având niște informații greșite. Că vezi doamne el face tot, dar nu era așa. Nici pe tema asta nu vreau să vorbesc. M-am împăcat cu Dani Coman și vreau să mai vorbesc.

Eu credeam că face el, dar el nu știa nimic. El mi-a zis ‘Domne, dacă mie îmi spuneai, era făcută’. Și după mi-a zis ‘Hai să o facem acum’. I-am zis ‘nu putem să ne facem acum, că ne facem de râs. După ce ne-am certat, ce facem acum? O să zică lumea că suntem măscărici. Azi se ceartă, mâine fac. Nu mai putem. Hai să vedem în iarnă dacă e ceva’.

Dar m-am înțeles cu el, am vorbit cu omul. I-am zis ‘Iartă-mă! Ce judecată? Și dacă mă dădea în judecată ce se întâmpla?’”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

„Nu mai merge cu Becali așa! De acum înainte, când dă Becali telefon, să stea drepți!”

Gigi Becali e de părere că Mario Tudose a fost supraevaluat de către cei de la Pitești. Patronul roș-albaștrilor nu vrea să mai arunce cu banii pe fotbaliști și a avut un mesaj clar pentru omologii săi din fotbalul românesc.

(n.r. – A rămas pista deschisă pentru la iarnă?) Da. A rămas pentru la iarnă. Dar prețul de acum a fost acum că aveam nevoie de U21. La iarnă, să vedem. Poate e jumătate de preț. Poate nu mai vreau. Să vedem cum se prezintă.

Cum să dai 1 milion de euro pe un copil? Dumnezeu m-a scăpat. Cum să dai 1 milion de euro pe un copil?

ADVERTISEMENT

(n.r. – E jucător de 3-4 sute de mii) Așa mi a zis și Meme. Mi-a zis că e jucător de 3-4 sute de mii. Cum nu l-a luat Benfica? Benfica dădea 200 de mii. Eu am făcut ofertă de 400 de mii, Benfica dacă voia să îl țină dădea 250 de mii. Nu are rost să vorbim pe tema asta. M-am împăcat și cu primarul și cu Dani. Să fie sănătoși! Fiecare om cum își așterne așa doarme.

800 de mii pe 50%?! Îți dai seama… Au greșit-o pentru că ei au crezut că Becali când vrea ceva dă. Eu am luat decizia asta să înțeleagă toți că nu mai merge cu Becali așa.

De acum înainte, când dă Becali telefon să stai drepți! De acum înainte, când dă Becali telefon, te ridici, stai drepți! Oricine din fotbal! Îți dă Becali telefon să cumpere jucători, ridică-te în picioare, stai drepți! Să te înveți minte!”, a adăugat boss-ul FCSB-ului.

