Sport

Gigi Becali a distrus comentatorii meciului România – Austria: “Cum să zici că a uitat de schimbări?! Dumnezeu l-a ajutat pe Mircea Lucescu”

Gigi Becali i-a criticat pe cei doi comentatori ai meciului România - Austria. Patronul FCSB a declarat că Mircea Lucescu ar fi fost aspru criticat dacă meciul cu austriecii se termina egal.
FANATIK
13.10.2025 | 12:09
Gigi Becali a distrus comentatorii meciului Romania Austria Cum sa zici ca a uitat de schimbari Dumnezeu la ajutat pe Mircea Lucescu
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a distrus comentatorii meciului România - Austria: “Cum să zici că a uitat de schimbări?! Dumnezeu l-a ajutat pe Mircea Lucescu”. Sursa: sportpictures.eu

România a obținut o victorie uriașă, 1-0 cu Austria. Virgil Ghiță a marcat unicul gol al meciului în prelugiri, iar „tricolorii” rămân în lupta pentru primele două locuri din preliminariile Cupei Mondiale.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a distrus comentatorii meciului România – Austria

Gigi Becali i-a criticat pe comentatorii meciului România – Austria, care i-au reproşat selecţionerului puţinele schimbări din meciul cu austriecii, spunând că „Il Luce” ar fi fost aspru criticat dacă s-ar fi încheiat la egalitate, scor 0-0:

„Dacă se termina egal, îl spărgeau. Au început deja comentatorii, că a uitat de schimbări. O dădeau că nu a schimbat nimic. O dădeau cam așa că nu mai poate. Dumnezeu a făcut aseară pentru el. 

ADVERTISEMENT

Stăteam aseară cu nevasta mea. Și eu țineam, că i-am promis lui Mircea Lucescu și mi-a spus Meme că luăm 600.000 de euro de jucător. Dar nevasta mea este dintotdeauna cu echipa națională.

I-am spus că o să dăm gol în ultima secundă, să nu mai aibă ăștia ce să facă. Ți-am spus toate, așa a fost aseară. Spuneau ăia că a făcut doar o schimbare pe care a fost forțat să o facă”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin...
Digi24.ro
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus în mișcare trupe lângă Estonia

Naţionala României mai are două meciuri în preliminariile CM 2026. „Tricolorii” joacă pe 15 noiembrie în Bosnia-Herţegovina şi trei zile mai târziu cu San Marino, în finalul preliminariilor.

ADVERTISEMENT
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Digisport.ro
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
„Fantastic! Am câștigat meciul de la imn!” Cine este Teodor Ilincăi, tenorul care...
Fanatik
„Fantastic! Am câștigat meciul de la imn!” Cine este Teodor Ilincăi, tenorul care a cutremurat toată Arena Națională la intonarea „Deșteaptă-te române” și a dat aripi României cu Austria încă din minutul 1
Marius Șumudică, analiză tăioasă: “Am scăpat de mâini moarte la națională! Toți contestatarii...
Fanatik
Marius Șumudică, analiză tăioasă: “Am scăpat de mâini moarte la națională! Toți contestatarii lui Mircea Lucescu să-și dea singuri 2 palme! I-a subordonat pe austrieci!”
Drama neștiută din viața lui Virgil Ghiță, eroul României din meciul cu Austria....
Fanatik
Drama neștiută din viața lui Virgil Ghiță, eroul României din meciul cu Austria. La 23 de ani, fotbalistul și-a pierdut mama
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cum a fost numită România de un jurnalist austriac după victoria din preliminarii....
iamsport.ro
Cum a fost numită România de un jurnalist austriac după victoria din preliminarii. Ce șanse crede că avem la calificarea la Mondial: 'Nu e prea realist'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!