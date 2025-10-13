Gigi Becali a distrus comentatorii meciului România – Austria: “Cum să zici că a uitat de schimbări?! Dumnezeu l-a ajutat pe Mircea Lucescu”

România a obținut o victorie uriașă, 1-0 cu Austria. , iar „tricolorii” rămân în lupta pentru primele două locuri din preliminariile Cupei Mondiale.

Gigi Becali a distrus comentatorii meciului România – Austria

Gigi Becali i-a criticat pe comentatorii meciului România – Austria, care i-au reproşat selecţionerului puţinele schimbări din meciul cu austriecii, spunând că „Il Luce” ar fi fost aspru criticat dacă s-ar fi încheiat la egalitate, scor 0-0:

„Dacă se termina egal, îl spărgeau. Au început deja comentatorii, că a uitat de schimbări. O dădeau că nu a schimbat nimic. O dădeau cam așa că nu mai poate. Dumnezeu a făcut aseară pentru el.

Stăteam aseară cu nevasta mea. Și eu țineam, că i-am promis lui Mircea Lucescu și mi-a spus Meme că luăm 600.000 de euro de jucător. Dar nevasta mea este dintotdeauna cu echipa națională.

I-am spus că o să dăm gol în ultima secundă, să nu mai aibă ăștia ce să facă. Ți-am spus toate, așa a fost aseară. Spuneau ăia că a făcut doar o schimbare pe care a fost forțat să o facă”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Naţionala României mai are două meciuri în preliminariile CM 2026. şi trei zile mai târziu cu San Marino, în finalul preliminariilor.