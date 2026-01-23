Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a distrus toți jucătorii după rușinea de la Zagreb, unul singur a scăpat: „Ce poți să-i spui? E invenția lui”. Exclusiv

Mihnea Ştefan
23.01.2026 | 15:15
În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a pus tunurile pe jucătorii săi după dezastrul de la Zagreb. Cei mai aspru criticați au fost Mihai Lixandru, Denis Alibec și Daniel Graovac.

Daniel Bîrligea, singurul iertat de Gigi Becali după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

FCSB a avut o seară de coșmar în Croația. De pe terenul lui Dinamo Zagreb, jucătorii pregătiți de Elias Charalambous și Mihai Pintilii își propuneau să se întoarcă cu toate cele 3 puncte pentru a juca meciul cu Fenerbahce, de la București, cu calificarea pe masă.

Numai că, planurile roș-albaștrilor au fost date peste cap încă din primele minute, după ce în minutul 11 scorul era de 2-0 pentru gazde, grație golurilor înscrise de Mounsef Bakrar și Dion Drena Beljo.

Eșecul le-a atras fotbaliștilor de la FCSB critici din partea patronului. Gigi Becali a dat de pământ cu jucătorii săi și a găsit un singur om pe care să-l absolve de vină: Daniel Bîrligea, pe care îl consideră îndreptățit să-și manifeste nemulțumirea.

„Bîrligea a inventat un gol. E cadou. Ce mai poți să-i spui? Dacă a dat un gol cadou și se bate omul singur, cu 3-4, ce mai poți să-i spui? Dacă el nu primește mingea, de nu mai știe de nervi. Să primească și el o minge, să se ducă în adâncime pe culoar să dea gol, cum au primit ăia.

Lixandru a fost favoritul meu acum 1 an, acum nu mai este. Un jucător care se ascunde de fotbal se vede imediat, pentru că nu atinge mingea. Ai văzut, toate mingile la Baba. Băi, și tu ești șesar, că am jucat cu doi. Trebuie să vină și la tine să o atingi. Nu că a jucat slab, Lixandru nu a fost ieri.

Să știi că pe Miculescu nu l-am scos pentru că nu a jucat. L-am scos pentru că promisesem că-l băgăm pe Politic în stânga și nu puteam să-l scot pe Cisotti, că era prea bun. Chiar dacă erau ăia mare, nu puteam să mă bat cu ei, aveam nevoie de mingicari. L-am scos pe Miculescu pentru a intra Politic, pe urmă am zis să-l băgăm și pe George Popescu în locul lui Lixandru. Prima dată i-am zis lui Mihai să intre Lixandru fundaș central în locul lui Dawa și să intre George în locul lui Dawa. Dar Meme a zis că e mai bine să intre Graovac în centru, ca să intre pe dreapta Crețu. Graovac e băiat bun, își face treaba, dar nu e de noi. Ai nevoie de putere și de viteză la fotbal, tată.

Nu l-ai văzut pe Alibec? Nimic! Se împiedica în minge. La golul trei dă el o deviere cu stângul la adversar. Și de acolo a ieșit golul. O deviază cu stângul la mișto la adversar”,”, a declarat Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, decizie radicală după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

Tot în intervenția de la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a anunțat că nu va mai vorbi public până ce echipa sa nu revine pe loc de play-off. În prezent, cu 8 etape înainte de finalul campionatului regulat, FCSB ocupă locul 9, cu 31 de puncte, cu 4 puncte mai puțin decât UTA, ocupanta locului 6.

„Gata, nu mai vorbesc cu televiziunile. Asta a fost ultima apariție. O să mai vorbesc două-trei cuvinte dacă mă așteaptă lumea la palat. Vreau să fiu lăsat în pace, mie îmi mai dădea putere Europa League.

Acum sunt pe locul 9, am ieșit din Europa și îmi văd de treaba mea, așa e frumos. O să mai vorbesc când sunt pe locul 6. Sparg, distrug tot atunci”, a mai spus Gigi Becali.

