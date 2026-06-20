Gigi Becali a explicat ce jucători vrea la FCSB: „Chiar dacă nu sunt Maradona”. Ce se întâmplă cu Ngezana și Târnovanu

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Deși a promis că va aduce 5-6 jucători buni la echipă, Gigi Becali recunoaște că nu este în grafic. În ciuda faptului că este dispus să plătească sume importante, omul de afaceri susține că partea dificilă este aceea de a găsi jucătorii potriviți. Patronul FCSB știe exact cum trebuie să arate jucătorii pe care îi vrea la echipa sa.

Gigi Becali a explicat cum trebuie să arate jucătorul perfect pentru FCSB

Patronul FCSB a explicat că echipa sa are o problemă serioasă în identificarea jucătorilor potriviți pentru a întări echipa în această perioadă de mercato. Roș-albaștrii sunt în căutarea unor jucători care îndeplinesc două dintre calitățile esențiale pe care un fotbalist bun trebuie să le aibă, și anume forța și viteza, în detrimentul tehnicii.

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„Eu vreau jucători de forță și de viteză. Chiar dacă nu sunt Maradona și nu au o super tehnică, dacă au forță și viteză poți să te bazezi pe ei în cupele europene. Eu am văzut asta din proprie experiență cu David Miculescu. Dacă vrei să joci cu el în cupele europene, te descurci. Dacă nu ai jucători care câștigă dueluri, ești mort. Praf te fac ăia. Asta este experiența mea, nu că mă pricep eu foarte mult la fotbaliști”, a spus Gigi Becali la

Ce se întâmplă cu Ștefan Târnovanu și Siyabonga Ngezana din sezonul următor

Ștefan Târnovanu și Siyabonga Ngezana sunt doi jucători cu semnul întrebării pentru sezonul următor. portarul celor de la FCSB și-a exprimat dorința de a pleca, mai ales că în ultima perioadă nu a mai apărat atât cât și-ar fi dorit, în timp ce sud-africanul nu prezintă încredere pentru

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„(n.r. – Ngezana) În mintea lui, el credea că nu se operează și că îl iau ăia la Mondial. Am pierdut banii și nici nu e refăcut. Îi zicea și doctorul că nu are cum juca și nu voia să înțeleagă. Ei nu înțeleg, știți la cine mă refer. Ăștia care vin din țările africane nu înțeleg. (n.r. – Târnovanu rămâne?) La mine contractul e contract, îl respect și ca atare jucătorii trebuie să respecte contractul.

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Nu știm la ora asta cu cine jucăm U21. Îl avem pe Pădurariu pe stânga, s-ar putea să jucăm cu el. Cică e foarte bun, iar atunci o să apere Târnovanu. Cert este că nu suntem în grafic cu achizițiile. Bani sunt, dar nu găsim jucătorii potriviți”, a spus Gigi Becali, conform sursei citate.