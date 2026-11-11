Sport

Ce se întâmplă cu Mihai Stoica după „curățenia” de la FCSB. Gigi Becali: „Nu mai conduce. Rămâne prietenul meu”

Ciprian Păvăleanu
11.11.2026 | 17:49
Ce se intampla cu Mihai Stoica dupa curatenia de la FCSB Gigi Becali Nu mai conduce Ramane prietenul meu
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali i-a luat din putere lui Mihai Stoica! Ce se întâmplă cu oficialul FCSB. Foto: Sportpictures.eu
Gigi Becali, patronul lui FCSB, a dezvăluit ce urmează să se întâmple cu Mihai Stoica după „revoluția” pe care a făcut-o la club. De ce nu îi mai răspunde MM la telefon
ADVERTISEMENT

Încă dinaintea iernii, când deja a anunțat că va aduce foarte multe întăriri în lot pentru Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali a început curățenia în staff. Alin Stoica și Florin Cernat au părăsit clubul, Lucian Filip a fost trimis la echipa a 2-a, iar Curelea și Mihai Pintilii au venit în sprijinul antrenorului principal. De asemenea, Mihai Stoica nu se va mai ocupa de transferuri. Mai mult decât atât, Gigi Becali a explicat că îl va păstra în club datorită relației speciale dintre ei, însă nu va mai avea aceeași putere de decizie în conducere.

Ce se întâmplă cu Mihai Stoica după „curățenia” de toamnă de la FCSB. Gigi Becali a făcut anunțul

După ce a decis să dea afară mai mulți oameni din stafful tehnic și să-i reducă puterea din interiorul clubului lui Mihai Stoica, Gigi Becali a recunoscut că președintele Consiliului de Administrație al FCSB nu i-a mai răspuns la telefon. El a explicat ulterior că, deși a eșuat în anumite decizii, rămâne prietenul său și tocmai de aceea va avea un loc special în club, însă nu va mai avea aceeași putere. Tot el a dezvăluit că, în acest moment, MM este plecat în pelerinaj cu starețul său: „El nu va mai conduce, nu mai conduce MM. Dacă el îmi spune că vrea să plece, nu-i accept demisia. E prietenul meu, un prieten pe care îl ai de 25 de ani nu-l lași în bătaia puștii. El a greșit, dar nu-l las în bătaia puștii.

ADVERTISEMENT

Rămâne prietenul meu, rămâne în club. Nu se pune problema să fie el destituit, dar nu va pleca. Nu mi-a răspuns la telefon, chiar mă miram, dar e plecat cu starețul și niște părinți în Bucovina, la un pelerinaj”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Mihai Stoica, singurul om cu postul „bătut în cuie” la FCSB

După un sezon dezastruos în SuperLiga României și un nou început slab, Gigi Becali a pus piciorul în prag. După ce l-a schimbat pe Marius Baciu cu Reghecampf, acum patronul FCSB a mers și mai departe și i-a înlocuit stafful tehnic, aducându-i pe Curelea și Pintilii în locul lui Alin Stoica și Lucian Filip. De asemenea, el nu se va mai baza pe serviciile lui Florin Cernat în ceea ce privește transferurile.

ADVERTISEMENT
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe,...
Digi24.ro
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP

La FANATIK SUPERLIGA, omul de afaceri a explicat răspicat că se poate despărți de orice om din club, la orice oră, cu excepția lui Mihai Stoica, despre care a spus că nu îl va lăsa să plece de lângă el „până la moarte”, indiferent dacă îl mai ceartă pentru anumite decizii pe care le ia. După ce Gigi Becali a decis ca MM să nu se mai ocupe de transferuri, oficialul FCSB chiar s-a arătat ușurat că nu se va mai simți vinovat pentru nereușitele fotbaliștilor aduși.

ADVERTISEMENT
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de...
Digisport.ro
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de psihiatrie: 4 persoane au fost arestate! Au publicat imaginile
Italia U19 – România U19 2-0, live în runda 2 din preliminariile EURO...
Fanatik
Italia U19 – România U19 2-0, live în runda 2 din preliminariile EURO 2027. „Tricolorii” lui Ion Marin debutează cu stângul
Assad Al-Hamlawi poate da lovitura carierei! Clubul din La Liga care a pus...
Fanatik
Assad Al-Hamlawi poate da lovitura carierei! Clubul din La Liga care a pus ochii pe atacantul Craiovei
Vine Mirel Rădoi la U Cluj în locul italianului Bergodi? Radu Constantea a...
Fanatik
Vine Mirel Rădoi la U Cluj în locul italianului Bergodi? Radu Constantea a oferit un prim răspuns
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
MM Stoica l-a ironizat pe antrenorul de la FCSB: 'Uitați-vă la ăsta, ce...
iamsport.ro
MM Stoica l-a ironizat pe antrenorul de la FCSB: 'Uitați-vă la ăsta, ce penibil!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!