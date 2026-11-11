Ce se întâmplă cu Mihai Stoica după „curățenia” de la FCSB. Gigi Becali: „Nu mai conduce. Rămâne prietenul meu”

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Încă dinaintea iernii, când deja a anunțat că va aduce foarte multe întăriri în lot pentru Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali a început curățenia în staff. Alin Stoica și Florin Cernat au părăsit clubul, Lucian Filip a fost trimis la echipa a 2-a, iar Curelea și Mihai Pintilii au venit în sprijinul antrenorului principal. De asemenea, Mihai Stoica nu se va mai ocupa de transferuri. Mai mult decât atât, Gigi Becali a explicat că îl va păstra în club datorită relației speciale dintre ei, însă nu va mai avea aceeași putere de decizie în conducere.

Ce se întâmplă cu Mihai Stoica după „curățenia” de toamnă de la FCSB. Gigi Becali a făcut anunțul

După ce a decis să dea afară mai mulți oameni din stafful tehnic și să-i reducă puterea din interiorul clubului lui Mihai Stoica, Gigi Becali a recunoscut că președintele Consiliului de Administrație al FCSB nu i-a mai răspuns la telefon. El a explicat ulterior că, deși a eșuat în anumite decizii, rămâne prietenul său și tocmai de aceea va avea un loc special în club, însă nu va mai avea aceeași putere. Tot el a dezvăluit că, în acest moment, MM este plecat în pelerinaj cu starețul său: „El nu va mai conduce, nu mai conduce MM. Dacă el îmi spune că vrea să plece, nu-i accept demisia. E prietenul meu, un prieten pe care îl ai de 25 de ani nu-l lași în bătaia puștii. El a greșit, dar nu-l las în bătaia puștii.

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Rămâne prietenul meu, rămâne în club. Nu se pune problema să fie el destituit, dar nu va pleca. Nu mi-a răspuns la telefon, chiar mă miram, dar e plecat cu starețul și niște părinți în Bucovina, la un pelerinaj”, a declarat Gigi Becali la

Mihai Stoica, singurul om cu postul „bătut în cuie” la FCSB

După un sezon dezastruos în SuperLiga României și un nou început slab, Gigi Becali a pus piciorul în prag. După ce l-a schimbat pe Marius Baciu cu Reghecampf, acum patronul FCSB a mers și mai departe și i-a înlocuit stafful tehnic, De asemenea, el nu se va mai baza pe serviciile lui Florin Cernat în ceea ce privește transferurile.

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La FANATIK SUPERLIGA, omul de afaceri a explicat răspicat că despre care a spus că nu îl va lăsa să plece de lângă el „până la moarte”, indiferent dacă îl mai ceartă pentru anumite decizii pe care le ia. După ce Gigi Becali a decis ca MM să nu se mai ocupe de transferuri, oficialul FCSB chiar s-a arătat ușurat că nu se va mai simți vinovat pentru nereușitele fotbaliștilor aduși.