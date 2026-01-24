Gigi Becali a explicat de ce nu mai vorbește cu Radu Naum în direct. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dezamăgit de înfrângerea usturătoare suferită de FCSB în fața lui Dinamo Zagreb, 1-4, Gigi Becali nu a vorbit imediat după joc și a precizat cu ce l-a deranjat jurnalistul Radu Naum.

Gigi Becali, discurs acid la adresa lui Radu Naum

Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, patronul campioanei României nu a ratat ocazia de a-l pune la zid pe jurnalistul Radu Naum și a explicat de unde a pornit supărarea sa.

”Nu am intrat că nici nu știam cine e. Am văzut înainte de meci că era Radu Naum și am crezut că e tot el. Mi-a zis Meme (n.r. – Stoica) că ar fi zis: ‘Îl sun ca să-l bag și să-l contrazic, că nu îl contrazice nimeni’.

Și atunci pentru ce să vorbesc? Ca să mă contrazică el? Poate eu ziceam că nu am jucat nimic și după aia mă contrazicea el și spunea că am fost foarte buni (n.r. – râde). Cum să spui tu ca jurnalist că mă suni pe mine să mă contrazici?

Îți dai seama ce nebunia lumii? Și am zis că dacă vrea să mă contrazică, de ce să mă contrazic. Eram și supărat, de ce să mă mai contrazică și Naum”, a declarat Becali, la .

Becali, comparat cu Donald Trump

Omul de afaceri a precizat că jurnalistul consideră că el vorbește tâmpenii, la fel ca și președintele american Donald Trump, dar nu înțelege atitudinea acestuia, deoarece nu se află într-o competiție unul cu celălalt.

”Că cutare, că e ca și Trump, păi bine, mă, și cine îl contrazice pe Trump? Trump face ce vrea el și ăia precum cățeluși, ca găinușele. Și Trump e uriaș și ăia sunt pitici. Cică vorbesc numai prostii ca Trump. Eu vorbesc tâmpenii și el mă sună să mă contrazică. De aia mă sună că altfel nu m-ar suna.

El jurnalist, eu patron de fotbal și el mă sună să mă contrazică, de parcă are competiție cu mine, parcă ne batem amândoi pentru ceva. Poți să spui și tu: ‘Domnule Becali, părerea mea e alta’. Și eu îți zic: ‘Da, mă, da, e treaba ta, e părerea ta’.

Poți să ai părere, fiecare om are o părere, dar eu nu am voie să am părere în viziunea lui Naum. Trebuie să mă contrazică el dacă am vreo părere. Doamne ferească-ne de nebunia lumii”, a spus el.

Naum l-a mai supărat și altă dată pe Becali

Nu este pentru prima dată când Gigi Becali se supără pe Radu Naum. În toamna anului trecut, după eșecul suferit de FCSB cu Metaloglobus, scor 1-2, , fiind deranjat de o întrebare adresată de jurnalist.

”Vă gândiți în acest moment să lăsați puterea celor de la echipă?”, a fost întrebarea care l-a deranjat pe Becali. ”Hai, că vă arde de glume! La revedere”, a mai zis el, înainte să închidă telefonul.