Gigi Becali a explicat în detaliu cum s-a produs schimbarea care a salvat-o pe FCSB: „E meritul lui”

Matei Popa a devenit noul portar titular al celor de la FCSB, din etapa cu numărul 24, de la duelul cu Csikszereda, câștigat cu 1-0 de bucureșteni, iar de a folosi U21 în detrimentul lui Ștefan Târnovanu a fost influențată de Mihai Stoica.

Cum a reușit Mihai Stoica să-l convingă pe Gigi Becali să-l bage titular pe Matei Popa în locul lui Ștefan Târnovanu

Omul de afaceri a dezvăluit cum l-a convins Mihai Stoica să-l bage pe Matei Popa în poartă, asta pentru a avea în teren fotbaliști seniori și a respecta regula U21. Se pare că o remarcă făcută de Stoica, cu privire la modul în care tânărul portar se prezintă la antrenamente, a fost momentul care l-a determinat pe Gigi Becali să schimbe formula de start.

„E meritul lui MM Stoica pentru că l-am băgat pe Matei Popa în poartă. Îmi zice ‘Popică e mai bun ca Zima la antrenamente’. Păi, mă, spune așa. Eu când am ceva îl testez pe MM Stoica. Dacă nu e vehement cu nu, atunci nu fac. El e acolo și am încredere că vede. După care îl întreb și pe Pintilii. Deci meritul este al lui MM Stoica pentru că m-a încurajat”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Ce a spus Mihai Stoica despre tânărul Matei Popa. Unde mai are de lucrat jucătorul FCSB-ului

Mihai Stoica a recunoscut că planul pentru tânărul portar era să se integreze ca însă în cele din urmă circumstanțele au făcut ca el să fie folosit mult mai repede. Oficialul de la FCSB a dezvăluit și unde mai are de lucrat jucătorul.

„Nu are nicio problemă musculară, este lipsit de forță. Pregătești debutul unui portar cu perspective în timp, nu-l arunci. La noi a fost o situație de pe o zi pe alta. El a avut o transformare fizică colosală, dacă vă arăt niște poze de acum doi ani o să spuneți că nu are cum să fie Matei Popa copilul ăla. El mai are de lucrat foarte mult, e foarte mic, nu ne gândeam.

Ne gândeam din vară să fie o competiție între Matei Popa și Alexandru Maxim care este acum împrumutat la Voluntari, amândoi portari de 2007, care să prindă lotul, în niciun caz nu ne-am gândit că el va apăra acum. A fost pur și simplu… Na, știți foarte bine. Problemele pe care le avem cu under 21. O decizie inspirată până acum”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.