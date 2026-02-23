Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a explodat când a aflat că Iuliana Demetrescu va arbitra FCSB – Metaloglobus: „Du-te, mă, şi arbitrează la femei! Lumea merge spre pieire!”

Una caldă, alta rece pentru Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor e nerăbdător să vadă debutul lui Ofri Arad în FCSB - Metaloglobus, meci care va fi arbitrat de Iuliana Demetrescu
Gigi Becali e nerăbdător să vadă meciul dintre FCSB și Metaloglobus, care va marca debutul lui Ofri Arad în tricoul roș-albastru. Totuși, latifundiarul din Pipera a luat foc când a auzit că partida va fi arbitrată de Iuliana Demetrescu.

Gigi Becali, despre debutul lui Ofri Arad la FCSB

FCSB – Metaloglobus este meciul care trage cortina peste etapa a 28-a din SuperLiga. Partida de pe Arena Națională e programată luni, 23 februarie, de la ora 20:00. Campioana en-titre e obligată să câștige pentru a menține vii șansele la play-off.

„E fotbal, joci cu o echipă, trebuie să o bați și gata. Emoții sunt, când fluieră arbitrul ai o mică emoție, emoție. Dar nu o să am acum emoții cu Metaloglobus. (n.r. – Cine joacă diseară?) Joacă și Ofri Arad. Începe din primul minut. D-abia aștept să îl văd. Sunt într-o situație în care nu am chef să vorbesc, sunt cu un picior în groapă. Dacă nu mă ridic din groapă, ce rost are să vorbesc”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Iuliana Demetrescu arbitrează FCSB – Metaloglobus

Meciul de pe Arena Națională va bifa o premieră absolută pentru campioana României. Pentru prima dată în istorie, FCSB va fi arbitrată de o femeie. Iuliana Demetrescu a fost delegată la meciul cu Metaloglobus. Decizia CCA nu îi convine lui Gigi Becali.

„Eu în țara asta am făcut și eu ce am putut și fac și eu ce pot. Dacă ei vor să batjocorească lumea, să o batjocorească. Să se ia după soroșiști. Să batjocorească lumea dacă vor. Nu vezi? Îl bagă la Ministerul Apărării pe Miruță, acum bagă femeie. E foarte bine! Să facă ce vor! Pot eu să îndrept eu lumea? Lumea se duce spre pieire! Nu o să pot să o îndrept eu.

Ce să caute o femeie? Du-te la femei, la fotbal de femei și arbitrează femei, că aveți fotbal de femei. Ce cauți? Nu avem bărbați să arbitreze? 

(n.r. – Mi se pare un pic cu dedicație, să vă irite) Nu ca să mă irite. Ca să arate ei. Vor să arate. Să arate că au și femei, că și femeia poate să arbitreze. A prins aerul ăsta satanist, a prins sămânța satanistă în lume. Să vedem dacă poate Trump, dar nu cred că poate nici Trump să o distrugă. Noi am putea să facem legi în Parlament, dar nu te lasă soroșiștii.

(n.r. – Deci nu sunteți încântați de Iuliana Demetrescu) Dar nici nu mă deranjează. E treaba ei. D-aia nu mai pot eu de Iuliana Demetrescu. Are familia ei, Vassaras are familia lui, Burleanu familia lui. Și dacă nu intru (n.r. – în play-off), ce? La anul!”, a adăugat latifundiarul din Pipera.

