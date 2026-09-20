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Gigi Becali a avut un discurs acid la adresa omologului său de la Universitatea Craiova. L-a catalogat drept slujitor pe Mihai Rotaru și a precizat că nici dacă se mai naște de 200 de ori nu va putea să ajungă la valoarea sa.

Gigi Becali l-a făcut praf pe Mihai Rotaru după Universitatea Craiova – FCSB 5-0

În ciuda în derby-ul cu Universitatea Craiova din etapa a 10-a a SuperLigii, Gigi Becali nu poate accepta să fie comparat cu un alt patron din fotbalul românesc.

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”După ce că am vrut să fiu smerit, îmi pui niște întrebări… Ce adversar este adversarul meu? Ce a făcut la viața lui Rotaru să fie adversarul meu? De unde eu, Becali, adversar cu Rotaru. E imposibil, ce a făcut Rotaru să fie adversar cu mine. Eu sunt împărat, el e slujitor la palat. Nu mă lăsați în smerenie. Mă băgați în mândrii, în trufie.

Mă compar cu Șucu? Cu Renovatio? Mă compar cu Renovatio? Nu că mă compar, nu că sunt eu adversar cu Rotaru, îl felicit pe Rotaru, dar nu ai cum să mă compari cu Rotaru, nici dacă se naște de 200 de ori”, a declarat Becali, la .

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Ce a zis Gigi Becali de vânzarea FCSB

Chiar dacă a recunoscut că Mihai Rotaru este un tip deștept care , Gigi Becali a precizat că acesta mai are mult până să poată ajunge împărat și a negat faptul că ar vrea să vândă FCSB.

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”Dacă vrei să fii împărat, trebuie să ai faptele tale, în 40 de ani, în toată țara, să ai fapte. Da, felicitări, bravo, băiat deștept, aia da. Rotaru e băiat deștept, a făcut, e meritul lui, a făcut super-echipă, a luat campionatul. Dar nu să mă compari pe mine, Becali, cu el.

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Eu vând coeficientul UEFA, pe ăla îl vând. Încă trei ani nu pierd coeficientul ăla. (n.r. – Despre vânzarea echipei) Nu e real, e un gând, o imaginație. O închipuire, e posibil, Gigi, să fii depășit. Să nu mai ai, să nu mai poți tu. Rotaru poate, că e tânăr, dar tu nu mai poți asta”, a spus Becali.