Sport

Întrebat de Mihai Rotaru, Gigi Becali a explodat: ”Eu sunt împărat, el e slujitor la palat”. Nu au scăpat nici Dan Șucu, nici șefii lui Dinamo

După ce FCSB a fost umilită de Universitatea Craiova, Gigi Becali (68 de ani) a reacționat virulent. Atac fără precedent la adresa lui Mihai Rotaru (53 de ani).
Traian Terzian
20.09.2026 | 05:45
Intrebat de Mihai Rotaru Gigi Becali a explodat Eu sunt imparat el e slujitor la palat Nu au scapat nici Dan Sucu nici sefii lui Dinamo
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Gigi Becali (68 de ani), atac fără precedent la adresa lui Mihai Rotaru (53 de ani). Sursă foto: colaj Fanatik
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Gigi Becali a avut un discurs acid la adresa omologului său de la Universitatea Craiova. L-a catalogat drept slujitor pe Mihai Rotaru și a precizat că nici dacă se mai naște de 200 de ori nu va putea să ajungă la valoarea sa.

Gigi Becali l-a făcut praf pe Mihai Rotaru după Universitatea Craiova – FCSB 5-0

În ciuda înfrângerii categorice suferite de FCSB în derby-ul cu Universitatea Craiova din etapa a 10-a a SuperLigii, Gigi Becali nu poate accepta să fie comparat cu un alt patron din fotbalul românesc.

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”După ce că am vrut să fiu smerit, îmi pui niște întrebări… Ce adversar este adversarul meu? Ce a făcut la viața lui Rotaru să fie adversarul meu? De unde eu, Becali, adversar cu Rotaru. E imposibil, ce a făcut Rotaru să fie adversar cu mine. Eu sunt împărat, el e slujitor la palat. Nu mă lăsați în smerenie. Mă băgați în mândrii, în trufie.

Mă compar cu Șucu? Cu Renovatio? Mă compar cu Renovatio? Nu că mă compar, nu că sunt eu adversar cu Rotaru, îl felicit pe Rotaru, dar nu ai cum să mă compari cu Rotaru, nici dacă se naște de 200 de ori”, a declarat Becali, la Prima Sport.

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Ce a zis Gigi Becali de vânzarea FCSB

Chiar dacă a recunoscut că Mihai Rotaru este un tip deștept care a făcut la Craiova o formație foarte puternică, Gigi Becali a precizat că acesta mai are mult până să poată ajunge împărat și a negat faptul că ar vrea să vândă FCSB.

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”Dacă vrei să fii împărat, trebuie să ai faptele tale, în 40 de ani, în toată țara, să ai fapte. Da, felicitări, bravo, băiat deștept, aia da. Rotaru e băiat deștept, a făcut, e meritul lui, a făcut super-echipă, a luat campionatul. Dar nu să mă compari pe mine, Becali, cu el.

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Eu vând coeficientul UEFA, pe ăla îl vând. Încă trei ani nu pierd coeficientul ăla. (n.r. – Despre vânzarea echipei) Nu e real, e un gând, o imaginație. O închipuire, e posibil, Gigi, să fii depășit. Să nu mai ai, să nu mai poți tu. Rotaru poate, că e tânăr, dar tu nu mai poți asta”, a spus Becali.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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