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Gigi Becali a dat cărțile pe față după plecarea lui Florin Tănase de la FCSB: „De peste 20 de ani de când sunt în fotbal nu am văzut așa ceva!”

Florin Tănase a părăsit oficial FCSB și a semnat în Cipru cu Omonia Nicosia. Gigi Becali a vorbit despre fostul său jucător în urma scandalului pe care l-a provocat anterior.
Mihai Dragomir
03.09.2026 | 05:50
Gigi Becali a dat cartile pe fata dupa plecarea lui Florin Tanase de la FCSB De peste 20 de ani de cand sunt in fotbal nu am vazut asa ceva
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Gigi Becali a spus tot adevărul despre Florin Tănase după plecarea de la FCSB. Foto: Colaj FANATIK.
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Gigi Becali a reacționat vehement la plecarea lui Florin Tănase de la FCSB, declarând că nu a mai întâlnit o situație similară în cei peste 20 de ani de când este implicat în fotbal. Patronul roș-albaștrilor a fost surprins de decizia atacantului, subliniind că este un eveniment fără precedent în cariera sa.

Gigi Becali a spus totul despre Florin Tănase după plecarea de la FCSB

Ruptura dintre Florin Tănase și FCSB a pornit în urma incidentelor de la unul dintre antrenamentele de săptămâna trecută. Tănase a părăsit o ședință de pregătire după un conflict cu Lucian Filip, episod pe care Mihai Stoica l-a explicat cu lux de amănunte la „MM la FANATIK”. Experimentatul jucător a semnat oficial cu ciprioții de la Omonia Nicosia, iar Gigi Becali nu s-a ferit să îl critice după cele întâmplate.

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„Hai că vă zic eu ce a făcut Tănase, că acum a semnat. A ieșit din antrenament. De peste 20 de ani de când sunt eu în fotbal nu am văzut așa ceva! Zicea că lui nu îi place de Baciu, că nu îi convin antrenamentele…”, a mărturisit Gigi Becali la TV Prima Sport, după FC Argeș – FCSB 0-5.

Florin Tănase, distrus de MM Stoica

MM Stoica nu a trecut prea bine peste ultimele evenimente de la FCSB, unde Florin Tănase a tulburat serios apele. Președintele Consiliului de Administrație al clubului bucureștean i-a bătut obrazul fostului căpitan, acuzându-l că aruncă cu săgeți în echipa pentru care a evoluat și care i-a oferit un salariu extrem de generos. „N-am avut niciodată un fotbalist atât de obraznic.

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În loc să zică «mersi» pentru 1 milion de euro pe care l-a făcut aproape într-un an, să înceapă să împroaşte cu noroi stânga-dreapta şi să ameninţe că spune el ce s-a întâmplat, de fapt… că jucam tenis cu piciorul după antrenament”, spunea Mihai Stoica conform sursei menționate mai sus. FANATIK a anunțat în exclusivitate că mijlocașul va câștiga 500.000 de euro salariu, plus 100.000 de euro la semnătură, odată ce a parafat contractul cu Omonia Nicosia.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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