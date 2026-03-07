Gigi Becali l-a criticat pe Florin Tănase și a anunțat ce se întâmplă cu prelungirea contractului după FCSB – U Cluj 1-3. Măsură dură pentru toți jucătorii: „Înjumătățirea salariului”

ADVERTISEMENT

, cu un eșec, 1-3, , echipă ce urmează să fie în play-off. Formația bucureșteană va fi, în premieră, în play-out, și va căuta să ajungă să joace barajul de cupe europene pentru a-și salva stagiunea.

Gigi Becali nu mai e convins să-i prelungească înțelegerea lui Florin Tănase

Gigi Becali a fost supărat pe toți jucătorii după ce FCSB a fost răpusă de U Cluj, inclusiv pe Florin Tănase, cel care rareori a fost criticat de omul de afaceri. Acum, la doar câteva zile după ce a anunțat că îi va prelungi contractul, Latifundiarul din Pipera anunță că nu mai este la fel de sigur de viitorul fotbalistului.

„(n.r. dacă îi mai prelungește contractul lui Tănase) Să văd, dacă joci fotbal din devieri de vârfuri, călcâie. O Să vedem ce jucăm, meciurile astea. Lui Radunovic nu-i mai arde de fotbal. Trebuie doi fundași stânga, doi mijlocași, fundaș central, zici că atacant îl ai pe Bîrligea. E posibil că s-au uzat și atât poate natura omenească, românească, sau la ce știm noi să facem în România.

S-a terminat energia și benzina lor. Domne, contractul e contractul, trebuie respectat. Pierd 2-3 milioane de euro, asta e. Am zis eu că-i dau afară? Nu, nu, eu respect contractul. I-am făcut lui Ofri Arad pe 2 ani jumătate. E mijlocaș, îți dai seama repede. Joao Paulo nu a jucat rău, dar îi e frică, dă în spate. Trebuie 6-7 jucători, nu avem ce face”, a spus Gigi Becali.

Contractul lui Florin Tănase cu FCSB expiră la finalul acestui sezon.

Gigi Becali anunță transferuri la FCSB după eșecul cu U Cluj

Dezamăgirea l-a făcut pe patronul de la FCSB să anunțe că va investi mai multe milioane de euro pentru a aduce alți jucători.

„O harababură, joacă fotbal parcă sunt la antrenament, nu există o noimă, un traseu de joc, ceva. Călcâie, vârfuri, devieri. Doamne, ferească-mă așa ceva. Trebuie zguduită din temelii echipa. Să vedem cum scap de ei. Nu mai au chef de fotbal, au chef de caterincă. Dau 5-6-7 milioane de euro și iau jucători că mă fac de râs, nu m-am făcut în viața mea de râs, mă fac acum, la bătrânețe. Mă gândesc la niște măsuri. Înjumătățirea contractului, trebuie să ne gândim”, a mai spus Gigi Becali la Prima Sport.