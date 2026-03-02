Sport

Gigi Becali a făcut anunțul despre Târnovanu, după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Trebuie să se gândească”

Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Ștefan Târnovanu, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off-ul SuperLigii. Care este situația fostului portar titular al campioanei României
Răzvan Rădulescu
02.03.2026 | 10:45
Gigi Becali i-a decis soarta lui Ștefan Târnovanu, după ce FCSB a ratat play-off-ul. Foto: sport.pictures.eu.
FCSB a ratat calificarea în play-off-ul SuperLigii. Deși a învins-o pe UTA Arad, scor 4-2, în etapa a 29-a din SuperLiga, echipa finanțată de Gigi Becali a fost condamnată să joace în play-out, după ce FC Argeș a învins-o pe Dinamo în aceeași zi, scor 1-0 pe Arena Națională.

Ce se întâmplă cu Ștefan Târnovanu, după ce FCSB a ratat play-off-ul

Una dintre schimbările radicale dictate de Gigi Becali la FCSB în acest an a fost titularizarea în poartă a lui Matei Popa, jucător care îndeplinește criteriul regulii U21. Astfel, Târnovanu, portarul cu experiență al roș-albaștrilor, a fost trecut pe banca de rezerve.

La scurt timp după ce campioana României a câștigat cu UTA, Gigi Becali a intrat în direct și a anunțat ce se întâmplă cu Târnovanu. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că Matei Popa va rămâne jucătorul eligibil pentru regula U21, iar portarul în vârstă de 25 de ani ar urma să rămână pe banca de rezerve.

„Jucătorul U21? Rămâne Matei Popa, dar mai este și David Popa pe care l-am văzut în seara asta (n.r. duminică seara). Eu l-am văzut o singură dată și l-am adus la prima echipă. Ei nu îl văzuseră, ei îl văzuseră pe Toma. Mie mi se pare mai bun Toma. David Popa era acolo și ei nu îl vedeau”.

Ce anunț a făcut Gigi Becali despre Ștefan Târnovanu

De asemenea, Gigi Becali i-a reproșat lui Ștefan Târnovanu prestația din derby-ul cu CFR Cluj (1-4). Giovanni Becali a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că fotbalistul își dorește să plece.

„Târnovanu? Fiecare om își face viața lui și situațiile lui. El are contract și gata. Nu îmi arde de Târnovanu, nu mă interesează mendrele lui Târnovanu. El trebuie să se gândească la situația lui când a luat golurile la mișto de la CFR”, a declarat Gigi Becali, la TV Prima Sport.

Ce spunea Giovanni Becali despre Ștefan Târnovanu

Giovanni Becali a dat ultimele detalii despre situația lui Ștefan Târnovanu. Agentul FIFA este ferm convins că portarul ar fi redevenit titular în primul 11, dacă echipa lui Charalambous și Pintilii s-ar fi calificat în play-off.

„Nu vreau să-l deranjez (n.r. pe Gigi Becali). De la Moruțan de atunci nu l-am mai deranjat. Nu am mai vorbit. Nu, nu cred că s-a supărat. Nu, că parcă am vorbit despre Târnovanu mi se pare. Că o să joace și să vină o ofertă și va vedea ce face. Eu cred că dacă intră în play-off joacă sigur. Târnovanu, da”, spunea Giovanni Becali, la Giovanni Show.

Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
