Gigi Becali a făcut anunțul momentului despre Victor Pițurcă. Patronul FCSB-ului surprinde pe toată lumea: „N-am avut nicio ceartă cu el”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a făcut o serie de dezvăluiri extrem de interesante în legătură cu relația tensionată dintre el și Victor Pițurcă, un tehnician cu care a colaborat în trecut la echipa roș-albastră. De ce s-ar fi răcit totul între cei doi în ultimii ani.

Gigi Becali, dezvăluiri despre relația tensionată cu Victor Pițurcă

Relația Gigi Becali – Victor Pițurcă a cunoscut primul moment de tensiune încă din 2004. Tehnicianul a plecat atunci de pe banca Stelei (actuala FCSB) din cauza faptului că patronul a dorit să se bage peste el și să dea afară un jucător. E vorba de Romeo Pădureț. Piți a revenit la roș-albaștri în 2010, dar nu a stat decât scurt timp. A plecat în vara aceluiași an tot din cauza unei dispute cu Becali.

ADVERTISEMENT

Întrebat de moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici, despre modul în care decurge relația actuală cu Pițurcă, Gigi Becali a făcut o serie de mărturii din trecut. Patronul FCSB recunoaște că nu înțelege de unde vine supărarea antrenorului, cu atât mai mult cu cât, spune el, în perioada pandemiei l-a ajutat foarte mult pe Pițurcă: „I-am trimis asistentă medicală, cu medicamente, acasă la el, să-i facă perfuzii”.

„(n.r. Cu Pițurcă mai vorbiți?) Eu nu știu de unde este supărarea lui. Pe cuvânt. Eu aș vrea odată să vorbesc cu el să-i spun, să-l întreb: ‘băi, Piți, spune, băi, care..’. Sunt chiar curios. Când a plecat în Arabia Saudită m-a sunat, eram la pușcărie, zice: ‘băi, dă-mi-i, băi, mie, pe Sânmărtean și pe Szukala.

ADVERTISEMENT

Am zis: ‘băi, Piți, un milion pe unu’. A zis: ‘lasă-i, bă, cu 500 de mii că am și eu nevoie aici. Fă-o pentru mine’. Bine, bă, Piți, s-o fac pentru tine. Am făcut-o pentru el a zis că garantează el banii. Băi, arabii nu dau banii / Las că garantez eu. Adică să nu fac în acte. Bine, bă, am luat banii în doi ani de la FIFA.

ADVERTISEMENT

A fost apoi pandemia. Am auzit că e bolnav că nu știu ce. I-am trimis asistentă medicală, cu medicamente, acasă la el, să-i facă perfuzii. I-a spus lui Cristi Borcea: ‘băi, Gigi ăsta, știam că e băiat bun, dar așa caracter nu credeam. Mi-a trimis cutare să-mi facă perfuzii’.

După aceea ce a avut, nu știu, că eu niciodată… Niciodată nu am vorbit eu urât de Piți. Să spun de ce: el face tâmpeniile astea, cu CSA, cu Steaua, cutare. Dar nici el nu a greșit față de mine prea mult. Eu țin minte prietenia mea cu el.

ADVERTISEMENT

A venit de la Forban, cu 12 inși, la Adunarea Generală, să facem cvorum de vot. De aia zic, cum nu e Steaua (FCSB de azi) dacă tu ai venit cu 12 inși să votezi Steaua? Am făcut un stick acum și o să vă dau și vouă. Sunt imagini din tinerețe. Am luat caseta, că e casetă mare, și am pus-o pe stick. Și atunci, eu nu am cu el nicio ceartă, nu am avut niciodată. Nu știu de unde. Cât eram prieten cu el, niciodată nu era invidios”, dezvăluie Becali.

Ce i-a reproșat Pițurcă lui Becali când patronul FCSB era în detenție

a fost consemnat în urmă cu mai bine de un deceniu. Pe atunci, când patronul FCSB era la pușcărie, Pițurcă l-a sunat și i-a reproșat faptul că l-a lăsat să plece să antreneze în Arabia Saudită: „poate e supărat că nu l-am luat pe el antrenor la FCSB”, spune Becali.

Tot atunci, mai exact în 2013, Victor Pițurcă a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare în dosarul „Valiza”. Fostul selecționer a fost găsit vinovat pentru mărturie mincinoasă. Becali admite că și acest lucru i-ar fi putut cauza o supărare.

„Eu, dacă mă întâlnesc cu el vreodată, îi spun, ‘băi, Piți, spune-mi bă și mie, ce ai? Ce? De ce?’ O să dea din umeri sau o să inventeze ceva probabil. Că vezi Doamne că a făcut pușcărie. Eu am făcut, tu nu ai făcut. Tu ai primit atunci un an cu suspendare. Bine, bă, ți-a dat un an cu suspendare pe hârtie. În anul ăla, cică din cauza mea. S-a dus în Arabia și a antrenat în anul ăla.

(n.r. De asta credeți că e supărat, că are condamnarea aceea cu suspendare?) Așa zice el. Bine, mie, o dată la telefon, mi-a spus, când eram eu la pușcărie, atunci cu Szukala: ‘bă, m-ai lăsat să mă duc în Arabia, bă’. Cu alte cuvinte, poate e supărat că nu l-am luat antrenor pe el (n.r. la FCSB)”, mai punctează latifundiarul.

Ce va face Gigi Becali dacă se va întâlni cu Victor Pițurcă

Gigi Becali mai precizează că, dacă vreodată se va întâlni cu Pițurcă, va reacționa normal. Deși tehnicianul este în tabăra CSA atunci , Becali spune că nu îi poartă pică.

”(n.r. Poate într-o zi vă întâlniți) Eu, oricând, dacă mă întâlnesc cu el vorbesc. Cum să nu vorbești cu un om cu care nu te-ai certat niciodată? A, că a zis el că… Când zice el niște lucruri eu leșin de râs, că vorbesc cu MM și acum și leșin de râs.

Îmi amintesc că el (n.r. Pițurcă) a zis: ‘Gigi Becali nu este anti-fotbal, este anti-sport’. Îți dai seama? Leșin de râs. Leșinăm de râs, eu și Mihai. Eu consider că încă sunt într-o relație cu el, nu de prietenie, dar o relație normală, el e Pițurcă, eu sunt Gigi. Care eram prieteni și vorbeam. Că nu a greșit mare lucru. Că zice el, că Steaua, că CSA, că fac ei. Lasă să zică. Bat câmpii toți”, mai adaugă Gigi Becali.