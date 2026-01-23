Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a făcut anunțul pe care nu credeai că-l vei auzi: când va mai intra în direct la TV și ce se întâmplă cu Charalambous. Exclusiv

Gigi Becali a anunțat că nu va mai intra în direct la TV. Care este motivul din spatele deciziei și ce se întâmplă cu antrenorul de la FCSB, Elias Charalambous.
Iulian Stoica
23.01.2026 | 13:25
Gigi Becali a facut anuntul pe care nu credeai cal vei auzi cand va mai intra in direct la TV si ce se intampla cu Charalambous Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a făcut anunțul: ce se întâmplă cu Elias Charalambous și de ce nu va mai intra în direct. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB este ca și eliminată din UEFA Europa League după înfrângerea suferită cu Dinamo Zagreb. Elias Charalambous a avut un discurs dur la finalul partidei, iar Gigi Becali a anunțat ce se va întâmpla cu el. Totodată, patronul FCSB a transmis că nu va mai intra în direct la TV.

Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Elias Charalambous

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a transmis că nu se pune problema ca Elias Charalambous să plece de la echipă. Patronul FCSB susține că jucătorii nu îl mai ascultă pe antrenorul cipriot. Motivul? Fotbaliștii au încasat foarte mulți bani în ultimii doi ani și se consideră mai importanți.

ADVERTISEMENT

„Nu s-a terminat benzina la Charalambous, nu. Cred că nu îl mai ascultă ei, jucătorii. Din moment ce nu au faze de joc elaborate, înseamnă că nu îl ascultă jucătorii pe Charalambous. Așa cred eu.

Când omul e mai bogat, e mai important. Când omul prinde și vechime la echipă, e chiar mai important. Ei sunt mult mai bogați acum, în doi ani de zile au câștigat toți sute de mii, milioane de euro. Din motivul acesta nu îl mai ascultă pe Charalambous, eu așa cred”, a declarat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu...
Digi24.ro
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”

Gigi Becali nu va mai intra în direct la TV

În continuare, Gigi Becali a dezvăluit nu va mai intra în direct după intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA. Patronul FCSB a expus că va mai vorbi cu televiziunile abia când echipa se va afla pe loc de play-off.

ADVERTISEMENT
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii:...
Digisport.ro
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"

„Gata, nu mai vorbesc cu televiziunile. Asta a fost ultima apariție. O să mai vorbesc două-trei cuvinte dacă mă așteaptă lumea la palat. Vreau să fiu lăsat în pace, mie îmi mai dădea putere Europa League.

Acum sunt pe locul 9, am ieșit din Europa și îmi văd de treaba mea, așa e frumos. O să mai vorbesc când sunt pe locul 6. Sparg, distrug tot atunci”, a conchis Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali și-a anunțat retragerea după Dinamo Zagreb - FCSB

Răzvan Lucescu, prima reacție după PAOK – Betis Sevilla 2-0: „Totul e posibil...
Fanatik
Răzvan Lucescu, prima reacție după PAOK – Betis Sevilla 2-0: „Totul e posibil când crezi cu adevărat!”. Exclusiv
Trebuie demis Elias Charalambous de la FCSB? Verdictul lui Adrian Mutu. Exclusiv
Fanatik
Trebuie demis Elias Charalambous de la FCSB? Verdictul lui Adrian Mutu. Exclusiv
Cutremur la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „Gata cu Alibec! Să plece...
Fanatik
Cutremur la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „Gata cu Alibec! Să plece de mâine”. Câți bani vrea pe atacant. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
A izbucnit în lacrimi când a vorbit despre relația cu Alex Pițurcă: 'A...
iamsport.ro
A izbucnit în lacrimi când a vorbit despre relația cu Alex Pițurcă: 'A fost grav'. Ce a spus despre Victor Pițurcă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!