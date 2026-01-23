Gigi Becali a făcut anunțul pe care nu credeai că-l vei auzi: când va mai intra în direct la TV și ce se întâmplă cu Charalambous. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB este ca și eliminată din UEFA Europa League după înfrângerea suferită cu Dinamo Zagreb. Elias Charalambous a avut un discurs dur la finalul partidei, iar Gigi Becali a anunțat ce se va întâmpla cu el. Totodată, patronul FCSB a transmis că nu va mai intra în direct la TV.

Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Elias Charalambous

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a transmis că . Patronul FCSB susține că . Motivul? Fotbaliștii au încasat foarte mulți bani în ultimii doi ani și se consideră mai importanți.

„Nu s-a terminat benzina la Charalambous, nu. Cred că nu îl mai ascultă ei, jucătorii. Din moment ce nu au faze de joc elaborate, înseamnă că nu îl ascultă jucătorii pe Charalambous. Așa cred eu.

Când omul e mai bogat, e mai important. Când omul prinde și vechime la echipă, e chiar mai important. Ei sunt mult mai bogați acum, în doi ani de zile au câștigat toți sute de mii, milioane de euro. Din motivul acesta nu îl mai ascultă pe Charalambous, eu așa cred”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali nu va mai intra în direct la TV

În continuare, Gigi Becali a dezvăluit nu va mai intra în direct după intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA. Patronul FCSB a expus că va mai vorbi cu televiziunile abia când echipa se va afla pe loc de play-off.

„Gata, nu mai vorbesc cu televiziunile. Asta a fost ultima apariție. O să mai vorbesc două-trei cuvinte dacă mă așteaptă lumea la palat. Vreau să fiu lăsat în pace, mie îmi mai dădea putere Europa League.

Acum sunt pe locul 9, am ieșit din Europa și îmi văd de treaba mea, așa e frumos. O să mai vorbesc când sunt pe locul 6. Sparg, distrug tot atunci”, a conchis Gigi Becali.

