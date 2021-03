Gigi Becali a făcut avere din transferuri! Suma astronomică intrată în conturile FCSB

FCSB vinde bine şi pe bani grei, iar transferul lui Dennis Man la Parma mai pune o „cărămidă” la „fundația” acestei idei. Din ianuarie 2003, de când a devenit patronul echipei, și până în prezent, Gigi Becali a făcut o adevărată avere din vânzarea de fotbalişti.

În aceşti 18 ani, patronul „roş-albaştrilor” a încasat 103.730.000 de euro din transferuri. Suma pare impresionantă, cel puţin pentru Liga 1, însă dacă privim fotbalul din Vest, aceşti bani sunt plătiţi dintr-un foc pentru achiziţia unui fotbalist. Chiar dacă a primit 13.000.000 de euro pe Dennis Man, sezonul 2020-2021 nu este cel în care Gigi Becali a primit cei mai mulţu bani. FANATIK îţi prezintă o analiză a „loviturilor” date de patronul FCSB în aceşti 18 ani.

Gigi Becali nu a trebuit să aştepte prea mult până la prima lovitură pe piaţa transferurilor. În ianuarie 2004, la un an de când devenise patronul Stelei, Claudiu Răducanu pleca din Ghencea şi ajungea la Barcelona! La Espanyol…

„Roş-albaştrii” au încasat 1.500.000 de euro pentru atacantul adus de la Extensiv Craiova. În banii de azi, după inflaţie, transferul ar fi valorat în jur de 7.000.000 de euro. A fost singurul transfer pe făcut de Gigi Becali în sezonul 2003-2004.

După ce a vândut primul fotbalist în Vest, Gigi Becali a trebuit să se mulţumească doar cu bani veniţi din Rusia şi Coreea de Sud. Pentru sezoanele 2004-2005 şi 2005-2006, Steaua a încasat 1.580.000 de euro, iar cea mai mare parte din bani a venit din plecarea lui Adrian Neaga la Chunnam Dragons (750.000 de euro). În afara atacantului adus de la FC Argeş, Gigi Becali i-a mai vândut pe Vasili Hamutovski (Tom Tomsk, 500.000 de euro) şi pe Pompiliu Stoica (FC Moscova, 325.000 de euro).

Chiar dacă Steaua a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA în sezonul 2005-2006, Gigi Becali a vândut un singur fotbalist pe bani grei. George Ogăraru părăsea echipa în vara lui 2006, după ce Ajax Amsterdam a plătit 3.000.000 de euro. În aceeaşi vară, Mirel Rădoi a fost aproape de transferul la Portsmouth, iar presa din Anglia anunţa atunci că Steaua ar fi urmat să primească 7.000.000 de lire sterline, însă totul a picat.

Sezonul 2006-2007 a mai adus 4 plecări: Andrei Cristea (Poli Timişoara, 200.000 de euro), Valentin Simion (UTA, împrumut – 100.000 de euro), Alin Liţu (Jiul Petroşani, împrumut – 100.000 de euro) şi Bogdan Panait (FC Vaslui, 50.000 de euro).

Semifinala din Cupa UEFA şi participarea în grupele Ligii Campionilor au adus un mare plus pentru FCSB, iar cota fotbaliştilor a crescut rapid. După sezoanele 2007-2008 şi 2008-2009, în conturile clubului au intrat 15.850.000 de euro. Marea lovitură a însemnat vânzarea lui Mirel Rădoi, în iarna lui 2009, la Al Hilal, în schimbul a 6.000.000 de euro. Alte două transferuri au depăşit bariera milionului: Cyril Thereau (Anderlecht, 2.900.000 de euro), Nicolae Dică (Catania, 2.500.000 de euro) şi Mihai Neşu (Utrecht, 1.200.000 de euro).

În sezonul 2009-2010, cea mai bună afacere a fost vânzarea lui Dorin Goian la Palermo, pe 2.000.000 de euro. Pe lângă fundaşul central, Gigi Becali a mai încasat bani buni şi pentru Dayro Moreno (Once Caldas, 600.000 de euro) şi Florin Lovin (1860 München, 600.000 de euro). Următoarea stagiune a adus o nouă lovitură de proporţii pentru FCSB. Bogdan Stancu a plecat în ianuarie 2011 la Galatasaray, după ce turcii au plătit 5.000.000 de euro. Tot în sezonul 2010-2011, Ovidiu Petre ajungea la Al-Nassr, în schimbul a 1.500.000 de euro.

După ani de zile în care Gigi Becali a făcut avere din transferuri, sezoanele 2011-2012 şi 2012-2013 au fost sărace la capitolul vânzări. Bănel Nicoliţă (Saint-Etienne, 700.000 de euro) şi Pablo Brandan (Liaoning, 700.000 de euro) au fost marile afaceri în stagiunea 2011-2012.

Următorul sezon a fost cel mai slab la capitolul încasări pentru FCSB, după ce Gigi Becali l-a vândut pe Andrei Dumitraş la Ceahlăul Piatra Neamţ şi a primit 100.000 de euro, singurii bani „scoși” atunci.

Până la transferul lui Dennis Man la Parma, Vlad Chiricheş era cel mai scump fotbalist care a plecat din Liga 1. La începutul sezonului 2013-2014, Steaua, devenită FCSB în decembrie, îşi vindea fundaşul la Tottenham, iar Gigi Becali încasa 9.500.000 de euro. Un an mai târziu, în vara lui 2014, colegul lui Chiricheş din apărare, Florin Gardoş, ajungea tot în Premier League, la Southampton, după ce englezii au plătit 6.800.000 de euro. Sezoanele 2013-2014 şi 2014-2015 i-au adus 25.600.000 de euro în conturi lui Gigi Becali.

Vara lui 2015 a adus singura plecare pe bani de la FCSB, după ce Cristian Tănase a fost vândut la Tianjin Teda pentru 1.000.000 de euro. Din nou, după un sezon slab la încasări, Gigi Becali a dat lovitura în stagiunea 2016-2017. Anderlecht a fost principalul „sponsor” al echipei „roş-albastre”, după ce belgienii i-au cumpărat pe Nicuşor Stanciu (9.700.000 de euro) şi pe Alex Chipciu (3.000.000 de euro).

Sezonul 2017-2018 i-a adus lui Gigi Becali 3 transferuri care au trecut de borna milionului. Cea mai importantă plecare, venită în ianuarie 2018, a fost cea a lui Florin Niţă la Sparta Praga, pentru 1.350.000 de euro. Anterior, la începutul stagiunii, FCSB îi vânduse pe Fernando Boldrin (Kayserispor, 1.200.000 de euro) şi pe Jugurtha Hamroun (Al-Sadd, 1.000.000 de euro).

Următorul sezon a consemnat cea mai bună afacere pentru perioadă 2017-2019. Constantin Budescu a fost vândut la Al-Shabab, în vara lui 2018, pentru 2.500.000 de euro. Tot atunci, Gigi Becali l-a trimis pe Denis Alibec la Astra Giurgiu, afacere care i-a adus 1.400.000 de euro.

Ultimele două sezoane au adus afaceri cu echipe din Serie A pentru FCSB. În vara lui 2019, Gigi Becali primea 2.000.000 de euro de la Lecce pentru Romario Benzar, cea mai profitabilă afacere din sezonul 2019-2020.

După vara anului trecut, când FCSB nu a încasat niciun ban din vânzări, iarna lui 2021 a adus bomba pentru formaţia „roş-albastră”. La scurt timp după ce Sergiu Buş a fost vândut la FC Seongnam, pentru 300.000 de euro, Dennis Man a devenit cel mai scump fotbalist care pleacă din Liga 1. Parma a plătit 13.000.000 de euro pentru mijlocaşul ofensiv de 22 de ani, însă Gigi Becali speră să dea „lovituri” grele şi în următoarea perioadă, cu Florinel Coman, Florin Tănase sau Octavian Popescu.

„Azi m-a întrebat cineva dacă îl dau pe Florinel cu 20 de milioane de euro. Am zis nu. M-a întrebat cât vreau. Am spus că nu are o sumă” – Gigi Becali, ianuarie 2021