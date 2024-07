Gigi Becali a făcut calculele în direct! Câți bani va încasa FCSB dacă ajunge în grupele Ligii Campionilor: „Eu doar la asta mă gândesc”

Câștigarea ediției trecute din SuperLiga i-a dat dreptul FCSB-ului să participe în sezonul 2024/2025 în preliminariile Champions League. Ambiția cea mare a patronul Gigi Becali este să ajungă în grupe, dar pentru a-i îndeplini visul trupa lui Elia Charalambous are de trecut trei tururi preliminare și un play-off.

Gigi Becali a calculat câți va încasa dacă FCSB va prinde grupele Ligii Campionilor

Drumul este foarte anevoios, dar a început cu dreptul. O dublă victorie categorică în turul 1 preliminar cu Virtus din San Marino, 7-1 în deplasare și 4-0 pe teren propriu, iar acum FCSB se pregătește de un

în timp ce returul este programat miercurea viitoare, la Budapesta. În cazul în care vor trece de Maccabi, „roș-albaștrii” vor avansa

Chiar și în cazul unui eșec în dubla cu formația israeliană, pentru FCSB nu se va termina aventura europeană. Echipa patronată de Gigi Becali va cădea în Europa League, unde va juca tot în turul 3 preliminar, iar adversar i-ar putea fi învinsa din dubla K Panevėžys (Lituania) și Jagiellonia Białystok (Polonia).

„Care e miza financiară? Dacă treceți de Maccabi, câți bai luați?”, a fost întrebat patronul Gigi Becali de moderatorul Horia Ivanovici la emisiune trasmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Eu nu vorbesc dacă trec de Maccabi. Eu vorbesc numai de grupele Ligii Campionilor. Nu mă interesează câți bani iau cu Maccabi. După aia, dacă vrea Domnul, vorbesc de Sparta Praga.

După aia vorbesc de play-off și gata. Eu nu vorbesc de câți bani iau cu Maccabi. Eu vorbesc de final, aia țintesc, finalul… Liga Campionilor grupe!”, este răspunsul categoric oferit de patronul FCSB.

„Cred că finalul e vreo 25-30 de milioane de euro. Știu că sunt premiile mari acum”, a vrut să știe Ivanovici ce sumă ar putea încasa FCSB de la UEFA, și nu numai, dacă va reuși performanța să ajunge în grupele celei mai prestigioase competiții europene.

„Sunt 15-20 de milioane calificarea, plus bilete, plus market-pool, plus 3 milioane o victorie… Deci ajungi la 45-50 de milioane…”, sunt calculele făcute de Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA, emisiune disponibilă și în premieră lunea, marțea și vinerea, de la ora 17:30, pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

Cati BANI ia FCSB din Liga Campionilor! Gigi Becali A FACUT CALCULUL IN DIRECT!