Gigi Becali a făcut calculele în direct pentru vânzarea lui Daniel Bîrligea. Ce sumă va obține patronul FCSB: „Lucrurile astea trebuie să se întâmple”

Daniel , scor 2-1 cu FC Botoșani, în etapa a 19-a din SuperLiga. Golgheterul roș-albaștrilor a marcat, iar Gigi Becali se gândește deja la transferul pe bani mulți al atacantului în vârstă de 24 de ani.

Anunțul lui Gigi Becali! În ce condiții ar putea pleca Daniel Bîrligea de la FCSB

și a tras concluziile după victoria obținută de FCSB cu FC Botoșani, succes care i-a propulsat pe roș-albaștri până pe primul loc în clasament. Patronul campioanei României și-a început discursul prin a-și lăuda echipa.

Ulterior, Gigi Becali a mărturisit că dacă FCSB va ajunge în sferturile UEFA Europa League, va lua campionatul, iar Daniel Bîrligea va fi golgheter, atunci se va găsi o echipă care să achite clauza de 15 milioane de euro pe care fostul atacant de la CFR Cluj o are la FCSB.

„Eu cred că e diferență mare, da. La mai multe capitole se face diferența: apărare, mijloc, atac. N-are nicio echipă apărare, mijloc și atac cum avem noi! Apoi constanța, relații de joc. Și individual avem cei mai valoroși jucători.

„Bîrligea nu ratează din nicio poziție”

La toate capitolele suntem peste! Și rezistența fizică și talia. La talie, poate doar CFR-ul să se apropie de noi. Plus forță, viteză, ritm, valoare. Iar Bîrligea e fix ăla pe care-l doream eu, atacant-marcator.

Nu ratează, nu ratează din nicio poziție, face presing la portar, pe fundașii centrali adverși. Așa trebuie, da! Dacă mergem să jucăm optimile Europa League și intrăm în «pătrimi» (n.r. – sferturi), dacă mai luăm și campionatul și iese golgheter… lucrurile astea trebuie să se întâmple ca să dea cineva 15 milioane, cât e clauza”, a declarat Gigi Becali, la .

Daniel Bîrligea a marcat 11 goluri în 16 partide pentru FCSB. De asemenea, atacantul campioanei României a bifat 3 apariții și un gol în tricoul naționalei României. La începutul lunii septembrie, Bîrligea a semnat cu FCSB, care a plătit suma totală de 2,2 milioane de euro celor de la CFR Cluj.

David Miculescu, un alt produs de export al lui Gigi Becali: „Voi da mereu 100%”

David Miculescu a fost al doilea marcator al FCSB-ului din meciul cu FC Botoșani. În vârstă de 23 de ani, fostul fotbalist de la UTA Arad are evoluții din ce în ce mai apreciate la FCSB. „Sunt bucuros, am reușit să îmi ajut echipa în această seară și pentru că am obținut cele trei puncte.

Sperăm să o ținem pe aceeași linie până la pauza de iarnă și să revenim chiar mai puternici. Ori că încep titular, ori că intru de pe bancă, voi da mereu 100%.

Am vrut să arătăm că terenul de la Botoșani a fost prost, însă nu poți juca fotbal pe astfel de terenuri. Nu ne căutăm scuze. Dacă am avea terenuri cum este cel de pe Arena Națională, altfel ar arăta partidele.

L-am văzut, i-am făcut semn, mi-a dat-o și am înscris. În semn de mulțumire, am mers la el. „Mâine sper să fie egal. Este un clasament strâns, se poate întâmpla. Va fi un meci greu, suntem aproape calificați, dar nu ne dăm bătuți și sper să strângem puncte în continuare”, a spus și David Miculescu.