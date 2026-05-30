Gigi Becali a făcut calculele pentru Conference League: “Putem juca finala! Ajungem la 30.000.000 de euro”

Gigi Becali (67 de ani) și-a făcut în direct calculele financiare pentru următoarea ediție de Conference League. După cum se știe deja foarte bine, FCSB și-a adjudecat calificarea în turul doi preliminar al acestei competiții după ce a învins Dinamo cu scorul de 2-1 după prelungiri vineri seară pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală.

Gigi Becali crede că FCSB poate ajunge în finala Conference League

Patronul fostei campioane a României a apreciat în primul rând că prin această chestiune echipa roș-albastră a evitat o mare rușine în acest sezon. De asemenea, omul de afaceri a mai punctat și că tot nu este pe deplin mulțumit de acest an competițional, întrucât și-ar fi dorit ca FCSB să cucerească un nou titlu de campioană în SuperLiga.

Pe de altă parte însă, Becali a spus că există totuși și un aspect pozitiv în toată această chestiune, respectiv că formația antrenată în prezent de Marius Baciu ar avea acum , pentru ca ulterior să ajungă să fie cap de serie inclusiv în play-off-ul din Champions League. În plus, Gigi Becali a opinat că FCSB are calitatea necesară pentru a ajunge chiar în finala Conference League în sezonul viitor: „Era rușine mare. Orice an în care eu nu iau campionatul pentru mine e eșec. La mine nu există locul 1-3 sau să câștig un trofeu.

La mine e un singur obiectiv, campionatul. Și Liga Campionilor. Bine acum, când am cântat mă refeream că acum noi facem un coeficient în Conference League. Și după aia suntem capi de serie și în play-off de Champions League. La asta mă refeream. Perfect s-au așezat lucrurile. Putem să jucăm finala (n.r. în Conference League), care e treaba? Fac echipă tare acum”.

Gigi Becali speră la venituri de 30 de milioane de euro din parcursul european

Așadar, într-un astfel de scenariu, Gigi Becali ar putea spera chiar la venituri de până la 30 de milioane de euro generate de parcursul european. În acest sezon, Crystal Palace, câștigătoarea Conference League, a încasat doar din premii de la UEFA 20 de milioane de euro. La această sumă ar urma bineînțeles să se adauge banii proveniți din vânzare de bilete, drepturi TV și market-poll.

„(n.r. Despre Crystal Palace) A luat 20 de milioane de la UEFA. Ia pune biletele, fac 10 milioane din bilete. Ca să ajungi acolo, prima dată joci 6 meciuri. 12 meciuri dacă joci (n.r. pe teren propriu, în tot parcursul până la finală), câte un milion minim pe meci, că atât e, un milion, poți să iei și două milioane pe un meci, dacă joci cu o echipă… Pot să ajung la 30 de milioane, da. Depinde și de victorii. Este extraordinar”,

