Gigi Becali a făcut calculele pentru play-off după FCSB – Metaloglobus 4-1! „Așa ar fi normal”

FCSB s-a impus clar, scor 4-1, în partida cu Metaloglobus București și a ajuns la 43 de puncte în clasament. Gigi Becali a analizat lupta pentru calificarea în play-off înainte de ultimele două partide pe care campioana le va disputa în sezonul regulat, la Arad cu UTA și pe teren propriu contra Universității Cluj.

Gigi Becali a făcut calculele pentru play-off după FCSB – Metaloglobus 4-1

Gigi Becali a vorbit despre situația din clasament după ce FCSB a urcat pe locul 7 în Superliga. „Meciul ăsta nu mi-a spus nimic. Am avut în față o echipă accesibilă. Noi trebuie să câștigăm. Să vedem, eu sper pentru că prima dată joacă ei (n.r. U Cluj). Sper la 3 opțiuni, ultimul meci să-l jucăm cu 3 opțiuni. Să scoatem CFR Cluj, U Cluj sau FC Argeș. Erau dintotdeauna, dar se pot întâmpla multe.

Dacă de exemplu bate CFR Cluj pe Farul sau Argeș pe Dinamo, după nu mai avem opțiuni, dar eu sper să le avem pe toate. Să facă Farul un egal cu CFR Cluj, să facă un egal și Dinamo cu Argeș. Să facă un egal și U Cluj și după să-i batem în ultima etapă. Jucăm pe Arena Națională meci decisiv, așa ar fi normal, să batem”, a declarat patronul campioanei la TV după .

Gigi Becali, dezacord cu Mihai Stoica înainte de etapa 28

Gigi Becali a dezvăluit că și-a dorit ca U Cluj să o învingă pe FC Botoșani în etapa 28, pentru ca gruparea patronată de Valeriu Iftime să rămână la o distanță importantă de zona play-off. Dorința latifundiarului s-a împlinit, deoarece „șepcile roșii” au câștigat cu 3-1. Patronul FCSB-ului a analizat în detaliu .

„Eu de prima dată, eu am zis tot timpul, m-am contrazis cu Meme și eu am vrut ca Botoșani să iasă, să scăpăm de una. Meme voia să fie egal între Botoșani și U Cluj. Eu voiam să scap de una. Nu mai zicem că trebuie să câștigăm toate meciurile.

E mai ușor un egal 0-0 U Cluj cu Oțelul decât să se încurce de două ori Argeș și CFR. E normal să bată Dinamo pe FC Argeș. Mă întrebați soluții și posibilități, dar după ziceți că nu e normal. După, să facă un egal FC Argeș și să facă 47 sau să rămână cu 46, să îi bată Slobozia.

Ne mai trebuie un punct să ne calificăm și noi, și U Cluj. Altă soluție, Farul nu poate să o bată pe CFR Cluj? Asta e mai bună, de ce? Pentru că în Dinamo am încredere. Ei joacă fotbal. În ultimul meci vom juca cu U Cluj pentru 3 variante. Scoatem U Cluj, Argeș sau CFR Cluj. Eu încă sper la locul 4, dar ce vrea Domnul. Dacă vrea Dumnezeu, și CFR Cluj, și FC Argeș mănâncă bătaie”, a afirmat Gigi Becali.