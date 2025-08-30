Gigi Becali a făcut calculele pentru titlu şi a exclus o echipă de top din luptă: “Nu are echipă de campionat! Cu ei ne batem”

Gigi Becali a intrat în direct și a făcut calculele pentru un nou titlu în SuperLiga, numind echipa pe care nu o vede în cursa pentru marele trofeu nici în acest sezon.

Gigi Becali a spus cu cine se luptă FCSB la titlu în acest sezon

Noul sezon din Superliga a adus pe primele 3 poziții echipe neașteptate după primele 7 etape: Universitatea Craiova, Rapid și UTA. Echipe precum FCSB sau CFR Cluj se află în partea a doua a clasamentului, după un start de stagiune dezamăgitor.

Chiar și în aceste condiții, Gigi Becali, după ce , a mărturisit că echipa lui se va lupta la titlu în acest sezon tot cu CFR Cluj și Universitatea Craiova. Latifundiarul din Pipera nu o ia în calcul pe Rapid, deși giuleștenii au avut prestații foarte bune până acum sub comanda lui Costel Gâlcă.

„Căpătăm energie și începe iar paca-paca-paca-paca bătaie, bătaie, bătaie!”

„Meciul cu CFR Cluj este foarte important. Noi trebuie să câștigăm meciurile ca să fim la mâna noastră. Dacă câștigăm tot suntem campioni. Craiova are 14 puncte diferență, deci noi trebuie să câștigăm și să fim la mâna noastră. Mă pricep și eu la fotbal, Rapid nu are putere de campioană.

Trebuie să bat la CFR, că tot cu CFR și cu Craiova ne batem la titlu. Eu am vorbit cu tati (n.r. – Neluțu Varga), i-am zis că tot cu el mă bat la titlu. Așa cred acum, că tot cu CFR Cluj mă bat la titlu. O să o spulber pe Craiova, praf o fac.

După ce o să îi bat îți dai seama ce o să pățească arbitrii ăia. Stai să vezi că nu știu ce, stai să vezi că tralala… Vai de capul meu, ce va fi. E bine că vine pauza, căpătăm energie și începe iar paca-paca-paca-paca bătaie, bătaie, bătaie!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.