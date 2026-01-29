Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a făcut calculul în direct pentru ultimele 7 meciuri din campionatul regulat. Când va fi FCSB în play-off

FCSB se află în acest moment pe locul 11 în campionat, la 5 puncte locul 6. Gigi Becali a făcut calculul în direct la FANATIK SUPERLIGA pentru ultimele 7 meciuri din sezonul regulat.
Adrian Baciu
29.01.2026 | 07:30
Calculul făcut în direct de Gigi Becali privind șansele FCSB la play-off. Sursa foto: colaj Fanatik
În ciuda celor două eșecuri din 2026 și a locului 11 din campionat, Gigi Becali încă mai crede în șansele lui FCSB la play-off. În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul campioanei a făcut calculul pentru ultimele 7 meciuri rămase de disputat din sezonul regulat. Când va fi echipa sa în top 6.

Când va fi FCSB în play-off: calculul făcut în direct de Gigi Becali

FCSB a început foarte modest anul 2026 pe ambele planuri unde este implicată: 0-1 cu FC Argeș și 1-4 cu CFR Cluj în campionat, respectiv 1-4 la Zagreb cu Dinamo, în grupele Europa League. Revirimentul trupei lui Elias Charalambous va urma în cele 7 etape rămase de disputat în întrecerea internă, crede patronul clubului.

Gigi Becali nu numai că își vede echipa în play-off, dar încă mai crede și în apărarea titlului obținut în 2025. În primă fază, acesta spune că FCSB va ajunge în top 6 încă din runda a 26-a, adică peste 3 etape, după meciurile cu Csikszereda, FC Botoșani și Oțelul.

Acum, ca să luăm campionatul, avem încă 7 meciuri, că dacă le câștigăm pe astea suntem în play-off de pe locul 4, nu de pe locul 5. Apoi mai sunt încă 10 meciuri, care sunt dublu. Nu avem nevoie să piardă ei. Ne interesează să câștigăm noi meciurile noastre. Ele joacă între ele oricum. Una din ele se dă mai puțin în jos. Rapid cu Craiova, cu Dinamo…

Noi jucăm cu toate: cu Galațiul, cu Botoșani, cu U Cluj, cu UTA. Pe CFR nu o mai pun, că ea este prea slabă. O s-o bată Metaloglobus acum. Noi jucăm cu toate. I-am zis lui Mihai (Stoica): ‘noi peste 3 etape suntem pe locul 5’.

A zis: ‘păi, cum să fim pe locul 5. Trebuie să o batem pe Oțelul’. Eu i-am zis ‘băi, Mihai, dacă nu o batem pe Oțelul, trebuie să ne lăsăm de fotbal’. Hai, că te bate Oțelul în situația în care sunt, dar acum? E o situație de viață și de moarte. Dacă ne bate Galați… înseamnă că nu ești echipă, nu ești”, a spus Becali.

Cum arată programul FCSB până la finalul sezonului regulat: dueluri cu 4 rivale la play-off

Până la finalul sezonului regulat, FCSB întâlnește 4 echipe cu care se bate să prindă pozițiile de play-off: FC Botoșani, Oțelul, UTA Arad și Universitatea Cluj. În plus, roș-albaștrii mai au și un duel infernal cu liderul momentului, U Craiova. Derby-ul se joacă în Bănie. Iată ce meciuri mai are FCSB în sezonul regulat:

  • Etapa 24: FCSB – Csikszereda
  • Etapa 25: FCSB – FC Botoșani
  • Etapa 26: Oțelul – FCSB
  • Etapa 27: U Craiova – FCSB
  • Etapa 28: FCSB – Metaloglobus
  • Etapa 29: UTA – FCSB
  • Etapa 30: FCSB – U Cluj

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
