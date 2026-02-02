Gigi Becali a făcut cea mai sinceră dezvăluire: „În fiecare zi mă gândesc la moarte”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali și echipa pe care o patronează nu traversează deloc cea mai bună perioadă. FCSB o duce rău pe toate planurile. Omul de afaceri dezvăluie însă că altele sunt chestiunile importante în viața de zi cu zi. De ce spune că, aproape mereu, se gândește la moarte.

Gigi Becali surprinde: „Dacă te gândești la moarte, știi ce liniștită e viața”

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, la câteva zile după eșecul dureros cu CFR Cluj în campionat, scor 1-4, Gigi Becali și-a reafirmat încrederea totală în colaboratorul său numărul 1 de la FCSB, Mihai Stoica. Patronul a subliniat clar că va merge cu acesta „până la moarte”.

Apoi, într-un moment de sinceritate extremă, , în special ortodox practicant, a mărturisit că în fiecare zi se gândește la moarte. „Dacă te gândești la moarte, știi ce liniștită e viața”, spune latifundiarul.

„Eu în fiecare zi mă gândesc la moarte. Păi, dacă nu te gândești la moarte, faci multe greșeli. Dar dacă te gândești la moarte… Tot acolo la coșciug ajungi, ce atâta lăcomie, ce atâta nebunie. Am pierdut, cutare.. Și la fotbalul ăsta. Să știi că supărarea e mare. La mine supărarea e pe moment, puțin, atunci.

Apoi trece. Mă gândesc la moarte. Ce o să iau dacă câștig eu campionate sau Champions League? Le iau cu mine în groapă? Dacă te gândești la moarte, știi ce liniștită e viața?”, a afirmat șeful campioanei României la fotbal.

De ce a fost impresionat Gigi Becali de poveștile cu Alexandru cel Mare

În aceeași notă a „vieții de apoi”, un moment celebru din istorie, în care Alexandru cel Mare are un dialog memorabil cu filosofii care i-au cerut ceva imposibil: viață veșnică. Împăratul a lăsat o poruncă urmașilor săi. El a cerut să fie înmormântat cu mâinile scoase din sicriu. A vrut să demonstreze lumii întregi că, deși a cucerit un imperiu uriaș, pleacă de pe această lume cu mâinile goale, fără a lua nimic cu el.

„Au fost mai mulți filosofi care au venit la Alexandru Macedon (Alexandru cel Mare). Zice acesta: ‘ce doriți voi să fac pentru voi, filosofii?’. Iar aceștia i-au zis așa, după ce s-au sfătuit ce să-i ceară: ‘uite, împărate, vrem să ne dai viață veșnică’. Iar acesta a zis: ‘bă, voi sunteți nebuni? asta nu poate nimeni’.

Atunci, aceștia i-au răspuns: ‘păi, atunci, măi împărate, pentru ce cucerești atâta lume, dacă și tu mori? Că tot acolo ajungi’. Apoi, el a spus: ‘eu vreau, când o să fiu îngropat, să fiu îngropat afară din pământ, iar mâinile mele să le vadă lumea. Să înțeleagă lumea că am cucerit tot pământul și am plecat cu mâinile goale’. Să vadă lumea că nu am plecat cu nimic”, a spus Becali.

Cum s-a simțit Gigi Becali după eșecul usturător cu CFR Cluj

Revenind la „durerea” sa de moment, situația celor de la FCSB, (1-4, din etapa a 23-a a SuperLigii) i-a cauzat o supărare mare de moment. În opinia omului de afaceri, duelul cu clujenii și cel anterior, cu Argeș, ar fi putut propulsa pe FCSB, în cazul unor succese, în zona play-off-ului.

„Eu am fost supărat ieri (n.r. luni, după meciul cu CFR Cluj). Dimineața m-am trezit supărat. Am fost amărât. Rar așa să mă trezesc. Apoi mi-am adus aminte de moarte și iar m-am înviorat. Hai, măi, că oricum mor, dar ce, o să mă întrebe la judecată de ce nu am bătut CFR-ul, că am mâncat bătaie cu CFR?

(n.r. Chiar așa v-a afectat eșecul cu CFR?) Acum m-a afectat pentru că, știți de ce, noi dacă băteam Argeșul și CFR-ul, că CFR e o echipă slabă. Acum ce să mai. Să mă ierte oamenii. E o echipă slabă rău. Dacă ajung să te bată Djokovic, Camora și Cordea, ce să mai? Cu tot respectul pentru ei, dar toți au fost reciclați, încălzită ciorbă. Și, atunci, am fost supărat.

Noi, dacă câștigam cele două meciuri, acum eram pe locul 5. Astea două meciuri (n.r. cu FC Argeș și CFR) și eram pe locul 5. 6 puncte, sunt 37, minus 3 de la Argeș, nu? Pe astea două meciuri trebuia să le câștigăm. Aveam 37 de puncte, nu aveam treabă. Eram la un punct de locul 4, unde e Botoșani. Dar și așa, peste 3 etape, o să fim pe locul 5”, a mai adăugat Becali.